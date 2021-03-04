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【疫苗副作用】南韓再多3人疑接種疫苗後死亡　死者包括一名20多歲女子

社會 15:32 2021/03/04

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南韓上月底展開新冠疫苗接種計劃，已有多人接種牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗後出現不良反應。

南韓上月底展開新冠疫苗接種計劃，已有多人接種牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗後出現不良反應。韓聯社  (4日)報道，當地再有3人懷疑接種阿斯利康疫苗後死亡，包括1名20多歲年輕女性，導致南韓接種牛津疫苗後死亡案例累計增加至5宗。

據南韓當局及地方政府數據指，3名死者均接種牛津與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗，其中兩名死亡同為50多歲的男子，其中1人入住全州市療養院，在當地時間周二(2日)接種牛津疫苗，相隔41小時後死亡。據悉，死者生前患有心腦血管疾病，去年6月曾出現腦出血。詳情即看：【下一頁】

另外1人於生前患有心肌梗塞和糖尿病等長期疾病，居住於療養院。他於當地時間周三(3日)上午接種新冠疫苗，最終於15小時後死亡。最後1名死亡為20多歲女性，居住於大田市的殘疾人設施，同於周二接種牛津疫苗，於15小時後死亡。

5類人士不應接種新冠疫苗，即看：

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南韓當局正展開調查，南韓早兩名男子因接種牛津疫苗後死亡，接種新冠疫苗後死亡個案累計至5宗。

南韓再多一宗接種疫苗後死亡個案。（法新社圖片）

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責任編輯：羅嘉欣

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