【新冠疫苗】申訴專員公署指政府對短缺疫苗監管不足　呼籲政府須提高疫苗透明度及確保安全性

▲ 申訴專員公署進行主動調查，發現政府對短缺疫苗監管不足（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，現時本港已分別引入科興「克爾來福」及「復必泰」兩種疫苗可供接種。申訴專員公署日前就政府監管私營醫療機構提供疫苗機制主動展開調查，發現政府以往對供不應求的疫苗之監管並不足夠，事後亦沒有主動向市民詳細交代新引入監管機制詳情。申訴專員公署擔心，縱使現時以政府安排接種疫苗為主但未來或出現合法進口、平行進口以至冒牌的疫苗供於私人市場，認為政府必須保持有關疫苗的資訊正確及透明，以及確保疫苗品質符合標準。

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申訴專員公署日前進行主動調查，調結果顯示，過往政府就一般出現水貨或假貨風險不高的疫苗已有頗全面的監管機制，在不同層面設有把關措施以保證疫苗的安全和品質，當中包括疫苗須獲香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊方可在香港銷售或分發，而藥物批發商須持有管理局所發牌照，疫苗進口或出口亦受《進出口條例》監管；衞生署會根據法例對市場上的疫苗作出監測，並聯同海關根據條例進行執法工作及跟進投訴；而註冊醫生若違反《香港註冊醫生專業守則》提供不安全或不符素質標準的疫苗注射服務，則須面對香港醫務委員會的紀律行動。

然而，申訴專員公署從2019年曾發生的九價子宮頸癌疫苗一事，批評政府對供不應求的疫苗之監管並不足夠，當中涉及三方面不足之處：

1. 衞生署的市場監測機制的風險評估因素未有包括藥劑製品於市場的供求情況 2. 衞生署負責執行的法例並非針對冒牌疫苗，該署並沒權力單純以偵查冒牌疫苗為由例行巡查私營醫療機構（包括註冊醫生診所） 3. 未有針對接種疫苗的主要群組及早做好教育宣傳

申訴專員公署提到，九價子宮頸癌疫苗自2018年起供應變得緊張，惟衞生署未有即時便開始加緊對私營醫療機構提供的子宮頸癌疫苗的監測，包括未有要求海關增加對進口該疫苗的付運後核查、未有留意針對來自內地的疫苗接種者的宣傳廣告以鎖定須多加注意的醫療機構或診所等，加上衞生署無權單純以偵查冒牌疫苗為由例行巡查相關私營醫療機構，不法份子因市場需求殷切便乘虛而入提供水貨或冒牌子宮頸癌疫苗。

申訴專員公署續指，衞生署及海關就收到投訴後隨即加強調查私營醫療機構及採取執法行動，惟事件發生後食衞局及衞生署均沒有主動向市民詳細交代政府監管私營醫療機構所提供疫苗的機制及因應事件而引入的加強監管措施，當中政府就加強監管措施方面只曾兩次在立法會上作簡略說明，以及向直接受影響的持牌藥物批發商舉行簡介會，反為市民收到的消息實在有限。

就政府日前引入新冠疫苗並開始接種計劃，申訴專員公署表示，疫苗面世初期全球包括香港的需求將會非常龐大，有關疫苗的供應、安全性、效用、試驗結果等方面的資訊很容易會出現混亂，甚至引起公眾誤會以致猜疑。公署續指，雖然現時全球都以政府安排接種疫苗為主，但不排除有生產商會將疫苗供應予個別地方的私人市場，屆時香港的私人市場可能出現合法進口、平行進口以至冒牌的疫苗。食衞局及衞生署必須保持有關疫苗的安全性和效用等方面以及政府接種安排的透明度，加強向公眾提供正確訊息。

申訴專員就疫病供應提出四點建議：

密切觀察引入的加強監管措施的成效，按需要作出調整或修訂

將藥劑製品於市場的供求情況納入為衞生署的市場監測機制的風險評估因素

檢討發布資訊的機制，若發生重大的藥劑製品事件，應盡早主動向公眾交代相關的監管機制、採取的行動，以及會引入的改善措施，以釋除公眾的疑慮

提高有關新引進疫苗的資訊的透明度，主動適時向市民提供新疫苗的安全性、效用、供應等訊息，以便市民了解如何保障自己的健康和權益

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記者：曾卓鋒