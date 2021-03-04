【克服他她它】火火+Alton+Tiger挑戰嘉賓膽量　陳嘉倩+張紋嘉+陳麗柔克服恐懼

▲ 由火火（李家榮）、MIRROR成員Alton（王智德）和Tiger（邱傲然）主持的《克服他她它》邀得陳嘉倩、張紋嘉（Crystal）及陳麗柔（柔柔）任嘉賓。

ViuTV節目《克服他她它》由火火（李家榮）、MIRROR成員Alton（王智德）和Tiger（邱傲然）作主持，今明兩晚（4至5日）播出的兩集《克服他她它》，邀得陳嘉倩、張紋嘉（Crystal）及陳麗柔（柔柔）分別克服對曱甴、香蕉和青蛙的恐懼。

被問及害怕的原因，陳嘉倩指小時候曾被飛曱甴迎面襲擊，自此就有童年陰影。及後，陳嘉倩更被逼轉用曱甴相片作手機牆紙一星期，笑言自己現在已經可以面對曱甴。

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害怕香蕉的Crystal則表示對所有水果都會感到懼怕，但只要一見到香蕉就會更加驚，甚至會反胃作嘔。她笑言曾有男朋友的爸爸得知自己害怕水果後，私下與前男朋友通電指「如果你真的娶了她，那麼她以後怎樣切水果給你吃呢？」，令Crystal哭笑不得。

其後，Crystal挑戰吃仿香蕉造型的蛋糕，令她不安致一度眼泛淚光，不敢試食。

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