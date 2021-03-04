【7.21暴動案】證人供稱有被告指嚇車廂內的人　辯方質疑並非同伙

▲ 前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，今日（4日）於區域法院續審。第7被告鄧英斌。（經濟日報資料圖片）

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動及有意圖而傷人等6罪，案件今（4日）於區域法院續審。證人C續作供，C稱當晚白衣人向車廂內乘客襲擊，後面突然有人手持武器並指嚇車廂內的人，而第7被告鄧英斌亦在內。代表被告鄧英斌的大律師盤問C時稱，鄧當時與其他指嚇的人並非同伙，並向證人C指出「佢地唔識㗎你知唔知？」C表示不肯定，但指他們同行，均手持武器，但沒有互相毆鬥等。

證人C昨天開始作供，今接受代表第7被告鄧英斌的大律師謝英權盤問。謝問及C看見被告鄧英斌在月台走過時，是往哪個方向走。C表示不肯定，但指鄧走過時，他約有10多秒時間均望著對方，並清楚看到他的衣著。

C續稱，當部分白衣人在車廂外暫時停止施襲時，有另外一批人士拿著武器經過，有人大叫及手部有威嚇性的動作，C指鄧當時在其中，但他不肯定鄧用手持武器的手還是另一隻手作指嚇。

謝隨即讀出C於事發後3個月錄取的口供，C當時稱看見鄧經過，但不肯定鄧有否其他動作。謝讀至此句時停下，控方的高級助理刑事檢控專員周天行質疑「應該公道啲，你冇讀晒成句」。謝才補充下一句，指C接著稱肯定鄧拿著木棍經過，並與其他人向C及其他乘客指嚇。

謝向C指出，鄧當時與其他指嚇的人並非同伙，並問及C「佢地唔識㗎你知唔知？」C表示不肯定，但指鄧當時與他們同行，均手持武器，並沒有互相毆鬥，故認為他們有共同目的襲擊車廂內的人。

謝又指出，C的書面口供曾稱，手持木棍的鄧當時距離他兩米，但C庭上卻指鄧與他距離5米，質疑其口供不一致。C則指，不肯定是否錄口供時說錯，書面口供的2米應該是指被告與車門的距離，是他「搞錯咗」。謝強調，但書面證供寫得很清楚，並質問C「你識中文㗎？」C同意，並再次承認「搞錯咗」。

謝另提及C的書面口供指鄧指嚇「月台上的人」，而並非車廂內的人，稱「你冇提及過被告指嚇車廂內的人，因為被告根本沒有指嚇你」。C強調當時是指月台的人，將他們與下層大堂的人區分開來。謝即回應指「你狡辯啫，證人」，隨即遭法官及主控官質疑是否指C「講大話」，謝則收回說法，指「我又唔係咁講」。

謝另外向C指出，C曾在網上看過其他資訊，最終才在認人手續中認出鄧是指嚇C的人，C則否認。

庭上其後播放1段從月台向車廂內拍攝的現場片段，當中一個截圖拍到第7被告鄧英斌身處現場，法官觀看片段後稱鄧當時手持一支啡色的棍棒。謝又向C盤問指，雖然案發當天無下雨，但車廂內很多人均有帶雨傘，C同意。謝又指出，現場片段拍攝到有人用雨傘反擊及擋格白衣人的襲擊。C則表示，只同意有擋格。聆訊明(5日)續。

6名否認控罪的被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

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記者：林欣樂