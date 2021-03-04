【缺德家長】放任兒子闖入博物館展區圍欄亂跑　離譜媽以手機影相打卡

▲ 內地一名媽媽任由兒子爬入展區亂跑，甚至近距離觸摸展品。

父母帶小朋友去博物館看展覽，當然要遵守館內的規則，好好愛護展品。近日內地一名媽媽帶年幼的兒子去博物館，卻任由他爬入展區亂跑，甚至近距離觸摸展品。媽媽口裡雖說不准，卻拿起手機叫兒子坐好拍照，引起網民批評。

爬入展區近距離摸展品

綜合內地傳媒報道，有網民於社交媒體上載一段在上海自然博物館拍攝的影片，有關影片於網上瘋傳。事發於上月27日，一名年約3、4歲的男童翻越博物館的圍欄，並爬入古生物展區，在展台上亂跑，又近距離觸摸展品。

▲ 男童翻越博物館的圍欄，並爬上展台。（影片截圖）

男童其後爬上更高的地方，在恐龍骨模型周圍走動及玩耍，完全旁若無人。其實男童的媽媽就在附近，雖然她口裡向兒子說「不要再上去了」，但同時指示他「坐這」，之後舉起手機為兒子拍照。

當地傳媒向上海自然博物館的工作人員查詢，對方稱確有其事，並指出館內所有展台上都貼有「禁止攀爬」的標誌，不明男童當時為何要爬上展台。

該名工作人員補充，館方會翻看閉路電視畫面了解情況，若因員工在巡查時未有發現男童的舉動，而發生今次事件，館方將處罰有關員工。

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網民︰博物館變遊樂場

不少網友紛紛表達意見，大多批評男童的媽媽管教無方，留言「把博物館變成遊樂場」、「家長有責任管好孩子」。有網民認為家長應選擇孩子感興趣的博物館，不應盲目跟隨孩子的腳步走，笑指「這個孩子那麼喜歡翻越攀登，家長應該帶他去遊樂場」。

此外，有網民建議博物館進一步加強管理，否則讓孩子摔壞了珍貴的文物，後果不堪設想。

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責任編輯：王明芳