【本地展覽】香港牛仔節進駐深水埗街頭　推本土設計市集+牛仔產品DIY工作坊【內附詳情】

▲ 由即日起至28日，「香港牛仔節 HK Denim Festival」舉行限定展覽、街頭牛仔市集、本地品牌設計展示、牛仔工作坊。（香港牛仔節 Facebook專頁）

Denim never dies! 牛仔往往都是潮流元素，每個時代都會創造出其獨特風格。「香港牛仔節 HK Denim Festival」將牛仔布藝文化呈現於大眾面前，舉行限定展覽、街頭牛仔市集、本地品牌設計展示、工作坊等等，一同走入牛仔世界啦！

今次的牛仔節走入深水埗區，著重街頭元素。由3月2日至3月28日，牛仔迷們可參考時間表，到市集、展覽等參觀。10至15名本地時裝設計師和藝術家，會到深水埗PHVLO HATCH 2樓的牛仔市集，舉辦大約8次牛仔布藝術和工藝工作坊，另亦有多款牛仔產品發售。

▲ （香港牛仔節 Facebook專頁）

工作坊有得玩自製牛仔煲呔、牛仔頭帶、牛仔布圍裙、牛仔霓紅燈等等，十分吸引！一手一腳製出獨一無二、屬於自己的牛仔產品，別具意義。

至於展覽方面，期間限定互動時裝展覽將由7位入選「國際牛仔設計交流項目」的設計界新力軍，展出共12套衣服。另外，10間位於深水埗基隆街及汝州街的特選店，將與10名本地設計師合作，結合牛仔布和這些商店提供的材料，創造出自己的時裝系列。

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期間限定互動時裝展覽

日期：3月2-21日, 12:00-19:00

地點：深水埗大南街198號openground1樓

街頭牛仔市集

日期：3月13-14日

地點：深水埗黃竹街9-13號PHVLO HATCH 2樓

本地設計師品牌展示活動

日期：3月2-28日

地點：深水埗基隆街及汝州街10間特選店舖

牛仔工作坊

日期：3月13-14日

▲ 由即日起至28日，「香港牛仔節 HK Denim Festival」舉行限定展覽、街頭牛仔市集、本地品牌設計展示、牛仔工作坊。（香港牛仔節 Facebook專頁）

「第二屆香港牛仔節」

日期：即日起至28日

地點：深水埗區

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記者：Panda