【新冠肺炎】今日新增9宗確診個案　6宗本地個案包括1宗源頭不明

▲ 今日新增9宗確診個案，6宗本地個案包括1宗源頭不明。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（4日）新增9宗確診個案，當中1宗不明源頭個案，3宗輸入個案，其餘5宗與本地個案相關，年齡由12至74歲，7男2女，累計11,056宗確診個案；另有10宗以下初步陽性個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代詳情。

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唯一一宗源頭不明個案是一名69歲男士，他居於天晴邨晴滿樓，於深水埗福華街鴻福大廈擔任保安員，兩座大廈都會列入強制檢測範圍，由於有其他保安會與他交更和共用更衣室，須接受檢疫。詳情即看：【下一頁】

暫時有少於10宗初步確診個案，當中有至少4宗涉源頭不明，包括：一名18歲大學生、48歲於皇后大道中100號擔任文職的男士、居油麻地的37歲外籍家務助理和47歲於長沙灣政府合署勞工處工作的男職員。詳情即看：【下一頁】

早前一名63歲男子接種疫苗兩日後死亡，劉家獻指，由於相關個案已轉介到死因庭跟進，專家組仍需時間詳細研究，稍後先會有全面調查結果，為免影響調查工作，認為現時不適宜補充病歷。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜