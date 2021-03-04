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陳馮富珍：未見有國家允許不愛國者參與管治

政治 16:13 2021/03/04

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陳馮富珍。（資料圖片）

全國政協常委、世衛前總幹事陳馮富珍表示，自己在國際機構工作多年，從沒見過一個國家允許不愛國的人來參與管治。她稱，完成同意「愛國者治港」原則，又指這並非新要求，只是在回歸初期，大家較多談論「一國兩制」。

陳馮富珍接受内地傳媒專訪，談及新冠肺炎疫情時，陳馮富珍指，新冠病毒很難預警，傳統疫情防控的手段不足以阻擋，「總的來說，香港已經做得不錯，雖然的確有做得更好的空間。」

她續指，國家對香港的關愛體現在各個方面，包括幫助提升檢測水平、建設社區隔離和治療設施等，直言「沒有國家的幫扶，香港更不好受。」她又稱，自己作為香港人非常感激。

陳馮富珍今年提交了3個提案，其中2個與粵港澳大灣區有關。她認為，在醫療衛生領域，香港和大灣區其他城市可以協同發展，優勢互補，並肩應對較複雜的外部環境。她又指，在擔任衞生署署長時，一直致力於推動中醫中藥的建設和發展，希望未來大灣區內的合作發展，能把中西醫結合的工作進一步做好。

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責任編輯：林曉君

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