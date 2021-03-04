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【患者行蹤】小學老師曾到尖沙咀K11 Musea看戲　深水埗鴻福大廈保安員源頭不明

社會 16:39 2021/03/04

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一名小學老師確診，曾到尖沙咀K11 MUSEA。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（4日）新增9宗確診個案，當中有1宗不明源頭個案，3宗輸入個案，其餘5宗與本地個案相關，年齡由12至74歲，7男2女，累計11,056宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代詳情。

此外，今日暫時有少於10宗初步確診個案，當中有至少4宗涉源頭不明，包括一名47歲勞工處男職員，他發病3天後仍上班，傳染期曾到9間食肆用膳，詳情即看：【下一頁】

張竹君指，唯一一宗源頭不明個案是一名69歲男士，他居於天水圍天晴邨晴滿樓，於深水埗福華街鴻福大廈擔任日更保安員，兩座大廈都會列入強制檢測範圍，由於有其他保安會與他交更和共用更衣室，須接受檢疫。

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至於5宗與本地個案相關個案，包括一名尖沙咀K11 Musea 「Cartier」員工（個案編號：11049），與早前確診員工家未有重疊的流行病學關係，但不能排除在商場「行出行入」而受感染。5宗個案當中有3幢大廈因新增一宗個案，須列入強制檢測範圍，包括屯門怡樂花園、大嶼山海堤灣畔2座和將軍澳蔚藍灣畔5座。

另外，秀茂坪秀明小學早前有一名23歲女老師（個案編號：11045）確診，近期因在家教學沒有與學生接觸，但有部分同事須檢疫，全校師生亦會進行測試，她亦在傳染期曾於2月27日下午4時到K11 Musea戲院看戲。

優先接種疫苗的5個組別：

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記者：陳子謙

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