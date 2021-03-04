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【新冠肺炎】再多15人康復出院　醫管局指現時不適宜公布接種疫苗後死亡患者病歷　

社會 17:07 2021/03/04

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劉家獻說，再有15人康復出院。（程志遠攝)

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（4日）新增9宗確診個案，當中1宗不明源頭個案，3宗輸入個案，其餘5宗與本地個案相關，年齡由12至74歲，7男2女。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代詳情。

對於早前一名63歲男子接種疫苗兩日後死亡，劉家獻指，由於相關個案已轉介到死因庭跟進，專家組仍需時間詳細研究，稍後先會有全面調查結果，為免影響調查工作，認為現時不適宜補充病歷。

劉家獻又說，早前一間化驗室於提交檢測樣本時有延遲情況，醫管局已經與承辦商跟進，認為承辦商有關方面已有進步，滯後樣本亦大致上完成，醫管局已聯繫多幾間私人化驗所檢測樣本，已要求化驗所要在48小時內有檢測結果。
 

另外，截至今日早上9時，過去24小時再多15名病人出院，至今共有10,593名確診或疑似病人康復出院；現時共有222名確診病人分別於23間公立醫院、社區治療設施及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫；至今留醫患者中，有13人情況危殆，12人情況嚴重，其餘197人情況穩定。目前公立醫院已啟用662間負壓病房，合共1,190張負壓病床，使用率為64%及53%。

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記者：黃悅晴

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