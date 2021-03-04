【源頭不明】47歲勞工處男職員初步確診發病3天後仍上班　傳染期曾到9間食肆用膳【內附患者行蹤】

▲ 一名47歲於長沙灣政府合署工作的勞工處男職員初步確診。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日（4日）新增9宗確診個案，當中有1宗不明源頭個案，3宗輸入個案，其餘5宗與本地個案相關，年齡由12至74歲，7男2女，累計11,056宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫時有少於10宗初步確診個案，當中有至少4宗涉源頭不明，包括以下個案：

1. 一名18歲大學生，自去年12月沒有回校上學，其住所曉光街曉麗苑曉暉閣2月28日列入強檢範圍，經測試後證實初步陽性，但其單位與早前個案的單位不同座向和層數。

2. 一名48歲男士於皇后大道中100號擔任文職，最後一日上班日期為2月26日，3月1日才發病，故沒有在傳染期上班，若工作地點涉及人數多會列入強制檢測範圍；人數少則會將員工送入檢疫中心。他居於西營盤居仁里居仁閣，早前在潛伏期曾與數名同事吃飯，須接受檢疫。

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3. 一名37歲外籍家務助理，居油麻地金勳大廈，早前大廈於2月27日列入強檢範圍，2月28日開始頭痛，3月2日到檢測中心採樣，其工作地點為清水灣小坑口一村屋，最後上班日為2月23日，故傳染期沒有上班。據了解，僱主不在香港，而工作地點亦有另一名外傭，亦須接受檢疫。

4. 一名47歲於長沙灣政府合署工作的勞工處男職員，居荃灣愉景新城1座，3月1日不適，曾在傳染期與家人到不同食肆吃飯，包括在2月27日曾到荃灣冠荃美食中心、叁茶陸飯以及沙田翠園；2月28日到過金鳳大餐廳、元氣壽司高速線；3月1日到過老地方茶餐廳、Chill Eating Club潮食會和大家樂愉景新城分店；3月3日自己到過潤發飯店吃飯。

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他最後上班日為3月4日，未肯定他有否與公眾接觸，但工作時會戴口罩，亦會自己一個人用膳，與他鄰近的員工須接受檢疫，暫不清楚檢疫人數，其工作場所亦要列入強檢範圍。

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記者：陳子謙