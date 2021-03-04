【乳癌治療】40多歲家庭主婦左胸現硬塊　怕化療脫髮延遲醫治惡化為晚期

▲ 患者黃女士左胸現硬塊，惟因延遲醫治療病情由早期惡化至晚期。

乳癌是「女性頭號殺手」，要勇敢接受治療亦不是一件易事。有患者因為害怕化療，而一度延誤接受治療，在3年間由原位癌惡化成晚期患者，幸好最後勇於面對，在接受化療及標靶治療後已將病情控制。

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現年40多歲的乳癌晚期患者黃女士是一名家庭主婦，她在2016年發現左邊胸部有硬塊，其後被診斷患早期乳癌，屬於HER2型，惟一直因內心害怕而不敢接受治療，

我當時真的不敢面對，內心好害怕，所以一直不敢接受治療。

兩年後，她摸到胸部在有另一硬塊，其後求醫，發現乳癌已惡化成第二期。雖然她一直好怕病情會持續惡化，但仍然無法跨出對化療的心理關口，以及有可能會因而脫髮的情況，所以她選擇接受中醫治療，希望可以調理身體。不過，在治療約8個月後，情況一直沒有好轉且有惡化，經常嘔吐及暈倒。

我嗰時好驚出街，因為一出街就會暈。

她在2019年才接受西醫的治療，當時已惡化至第四期，在利用化療及標靶治療後已將病情控制，現時的情況良好，惟仍需每三星期接受一次標靶治療。她認為患者不應因害怕而延遲接受治療，而應勇敢面對，

黑暗後會有光明，大雨後會有彩虹，難過的總會過去。

香港乳癌基金會創會人及外科專科醫生張淑儀指出，本港有近6成乳癌患者屬於HR+/HER2型，當中有4成患者帶有PIK3CA基因變異，即本港約每4名乳癌患者就有一人帶有PIK3CA基因變異，基因變異除了會影響治療效果，亦會較沒有基因突變的患者高出14%風險出現轉移性腦腫瘤，其整體存活率為19.6個月，另死亡風險亦相對增加44%。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩