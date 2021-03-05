【Netflix電影】《完美監護人》揭無良騙徒惡行 　向無依老人埋手搾乾身家財產

▲ 《完美監護人》

Netflix新上架的《完美監護人》（I Care a Lot），主角Marla是一位表面關懷長者，其實專走法律罅搾乾老人家積蓄的騙徒。羅莎蒙派克（Rosamund Pike）憑這個如母獅般兇狠的角色，以出色演技成為出爐金球獎影后。

《完美監護人》講述主角Marla Grayson看準了法律漏洞，跟安老院和醫生串通，以欠缺家人照顧的獨居老人為騙財目標。話說Marla和同性愛人Fran成立了的公司，專門當長者的法定監護人，以關懷為名，騙取他們的積蓄為實。

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▲ 《完美監護人》中羅莎蒙派克演表面關懷長者，實則搾乾他們金錢的法定監護人。

關懷長者變斂財

跟Marla串通的醫生明知病人行得走得，卻在法庭上誇大其記憶力衰退問題，Marla成為戲中一名長者的法定監護人。Marla更手持法律文件，要求長者搬入安老院，連手機都被安老院人員保管，防止她對外尋求協助。與此同時，Marla把人家的住宅放售，而她還在對方保險箱發現價值不菲的鑽石。

不少觀眾好奇這類長者騙案普遍嗎？編導J Blakeson就說，因為曾在報章看到有長者被監護人詐騙的新聞，才啟發他創作此劇本。

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不少觀眾好奇這類長者騙案普遍嗎？編導J Blakeson就說，因為曾在報章看到有長者被監護人詐騙的新聞，才啟發他創作此劇本。

編導認為美國社會普遍忽略及低估了長者，但其實他們每個人都應是被尊重的獨特個體。可見編導拍這部片的出發點，或多或少帶有警世意味。

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▲ 成為出爐金球獎（喜劇或音樂類）影后。

正如英文片名《I Care a Lot》，諷刺意味濃烈。荷里活鮮有探討長者福祉的電影，而這部片縱使只是借題發揮，倒也提供不少令人反思的空間。

羅莎蒙派克在荷里活一向以實力見稱，曾演《失蹤罪》（Gone Girl）而大受讚賞，《完美監護人》是她第三度入圍金球獎，並首度成為「音樂及喜劇類電影最佳女主角」，也成奧斯卡影后大熱。

記者：胡慧雯