【摺疊少女】少女由「寒背」演變成脊柱側彎近90度　醫生打斷腳截骨助改變「摺疊」人生

▲ 女子青春期急長高，由「寒背」演變成脊柱側彎近90度。

莫忽視青春期長得太高而駝背的現象！內地一名31歲女子自青春期時急劇長高，漸漸駝背，最終演變至嚴重脊柱側彎近90度，過著「摺疊」及自卑的生活。幸好，得到醫生治療，透過打斷腳及截脊骨等手術，成功讓她挺腰站起來，變得更有自信。

▲ 先發脊柱側彎近90度。（網上圖片）

31歲的湖北女子李先發於3年前接受內媒訪問，透露患病及治療經歷。她表示於13至16歲時開始急速長高，身高達1米9。起初只是有點駝背，所以家人都沒有注意，但後來脊柱愈來愈彎，甚至彎至近90度，身體只能如「摺疊」了般行走，躺下來時也無法躺直整個人，生活苦不堪言。

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她坦言，由於身高太高，經常被同學捉弄，導致壓力太大及自卑，初中後便輟學。

摺疊的身體也為她生活帶來大大不便，先發表示，自己走路非常困難，基本上都足不出戶。雖然數次求醫，但醫生都找不到病因。最後只好上電視節目尋求名醫協助。

▲ 先發脊柱側彎近90度。（網上圖片）

幸好，先發成功透過電視節目，認識北京大學醫院骨科醫生王宇。經檢查，王醫生發現先發患有嚴重脊柱側彎，側彎83.7度，又用3D打印技術製作她的脊柱模型，可見先發的脊柱完全扭曲，而且走路時並非腳著地，是踝關節著地。

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經研究，醫生團隊決定為先發做手術。王醫生表示，先發全身幾乎沒有一個骨頭是完全正常，所有關節都有問題，且腿和腳很多骨頭都是彎曲的。

▲ 3D打印技術製作她的脊柱模型。（網上圖片）

手術方面，醫生幫她截脊骨，再重新拼接，相等於拿掉一節脊椎，過程中非常容易損傷到神經，幸好手術非常順利。醫生又植入鈦合金螺絲，矯正脊椎。雙腿就要打斷多處，重新拼接塑形，術後需要戴外固定器半年。

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經過手術，先發終於可以挺直腰站起來，脊椎矯正了約66度，目前身高為1米83。先發非常感謝王醫生及團隊，並表示手術後變得更有自信！

▲ 透過手術矯正脊椎約66度。（網上圖片）

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責任編輯：羅嘉欣