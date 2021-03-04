【醫生教授】師承黎青龍成腸胃肝臟科專科醫生　徒弟陳沛然：一日為師終身為父

▲ 陳沛然表示願意聽黎青龍訴苦和分憂。

現年72歲的肝臟權威、香港大學醫學院內科及肝臟科兼職講座教授黎青龍不獲續約，料今年6月完約。醫學界立法會議員陳沛然早前曾訪問師父黎青龍，談到退休後打算，當時黎青龍強調自己不會退休。今次續約事件後，陳沛然承諾會為黎青龍隨時現身，排憂解愁。

陳沛然昨日（3日）在Facebook透露，指近來發生的連串事件，都令他的心情很沉重，當中包括黎教授的事。他謙稱，黎青龍的學生成千上萬，徒弟中有大學大教授、私家名醫、醫院高層、國際知名學者，而他自問資質愚鈍，不是黎青龍的得意門生。

▲ 陳沛然承諾會為黎青龍隨時現身，排憂解愁。（圖片來源：陳沛然個人網誌）

陳沛然續指，黎青龍續約的事已糾纏幾年，一路上他都跟黎青龍同行。而他亦透露，有人託他邀請黎青龍出私家執業，他已代為轉達，但黎青龍答案如一貫作風，已拒絕了。陳沛然又憶起幾年前與黎青龍的一段對話：

我幾年前曾跟教授說，給他一張金咭，任何時候不開心，隨時傳召我出來食飯、訴苦和分憂，他負責選擇日期時間地點菜色，我負責埋單，至今仍然有效。

陳沛然今年1月曾訪問過黎青龍，當時黎青龍曾提到自己對醫科生的寄望，認為現在的學生不會太過追求賺錢：

我覺得他們很多個初心都是想救人，我希望他們一直如此。

▲ 黎青龍曾表示自己不會退休。（影片截圖）

對於退休後的打算，當時黎青龍又斷言自己不會退休：

我不會退休。除非我有病或精神有不妥，否則兼職我也照教。

訪問中，黎青龍又暢談口罩顏色美學、對醫生醫服式樣的一些看法：

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陳沛然過去曾在個人網誌撰文，講述與黎青龍之間多年的師徒關係。陳沛然指，自己10多年前有幸拜黎青龍為師，入門學習「腸胃肝臟科拳」，又稱花名「仔爺」的黎青龍就像武俠小說人物「周伯通」，是天生樂天派，喜歡無拘無束：

仔爺是我唯一的師父，也是最好的，一日為師，終身為父。

黎青龍曾盛讚陳沛然做事謹慎又細心，對人好，很疼愛他。而陳沛然結婚時，黎青龍曾問過他想要甚麼禮物，當時陳沛然說想要仔爺一樣的手打煲呔。這條黑色煲呔在10多年後，他依然珍而重之。

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【醫生教授】肝病權威黎青龍不獲港大續約 行醫50年拒私家挖角：做醫生為救人

黎青龍自2013年起先後3次申請延任，到19年時因無法符合大學70歲退休規定，第4度申請延遲退休時才轉為兼職。去年初，本港有醫護人員發起罷工，要求政府封關。黎青龍曾現身瑪麗醫院支持罷工，當時他表示自己是醫生不罷工，但會支持其他醫護罷工。對於有市民指責醫護罷工，他認為他們應指責政府為何不封關：「唔止佢哋（醫護），香港人都要安全」：

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責任編輯：羅嘉欣