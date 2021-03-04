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【星二代】康子妮鼓勵力求進步林曉峰陪練波　17歲大仔入體院集訓5年成羽毛球精英

尖子教室 18:24 2021/03/04

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林曉峰和康子妮的17歲大仔林寶是羽毛球精英，曾獲選入體院集訓5年。

林曉峰（阿Lo）和康子妮（Lily）去年離婚結束18年婚姻，但對兩名兒子的愛沒有減退。兩人各自抽時間陪伴兒子，50歲阿Lo最近趁康體設施重開，馬上帶兒子打羽毛球，康子妮亦陪17歲大仔林寶去做model影相拍廣告，被大讚有型似韓星，好有潛質入行。

44歲康子妮回復單身後，繼續發展音樂事業之餘，亦轉投保險業成為Top Sales，對17歲大仔林寶和16歲細仔林熙亦同樣照顧周到。Lily時刻提醒兒子要力求進步，嘗試不同的新事物以發掘興趣，最近大仔獲時裝品牌邀請拍攝硬照廣告，Lily做跟得媽媽監察過程，並拍下花絮照片分享。

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身穿潮服的林寶昂藏6尺，擺起甫士舉手投足有星味，大有潛質做model甚至入行，網民一面倒大讚林寶靚仔有型、「是Super model」、「去參加《全民造星》」，連胡杏兒也留言表示驚訝！

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轉讀國際學校快速增高

林寶高大的身型有賴勤做運動，康子妮曾接受TOPick訪問時表示，大仔自4年前從保良局蔡繼有學校轉讀國際學校後，更能在輕鬆的學習環境下成長，比較適合好動的他，也方便接軌海外升學。

哥哥轉校後感覺長高了一呎，可能經常做運動，心情又放鬆。其實只要兩個仔健康快樂、乖巧聽話，我就感到很安慰。

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曾入選體院精英培訓

兩名兒子動靜皆宜，尤其受父母薰陶下愛上打羽毛球。一家四口曾是有名的羽毛球家庭，阿Lo是圈中著名羽毛球好手，曾夥拍音樂人趙增熹參加全港羽毛球錦標賽，亦與Lily參加過香港公開賽混雙，閒時則與鄭伊健夫婦、陳奕迅等切磋球技。凡有大型羽毛球比賽，一家四口還一起去觀戰睇波。

兩子讀幼稚園時，被阿Lo和Lily安排從執波、掉波學起；兩子升小後主動表示想打波，父母就給他們細拍慢慢學打。後來有教練覺得他們有潛質，開始安排上堂，兩三年間進步神速。

在學校推薦下，兩子加入體育學院的羽毛球精英培訓計劃，亦在體院潛質運動員獎學金計劃名單之中，將來有機會選拔入港隊出戰世界賽，成為新一代「超級丹」。兩子接受地獄式集訓，加上校隊練習，每星期練波練足六日，一放學即受訓。

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康子妮身教力求上進

可是，過於密集的訓練令他們失去其他學習空間，所有補習班、興趣班沒時間參加，亦難以兼顧學業。兩子開始抗拒練波，Lily亦發覺兒子對羽毛球並非如此熱愛，數年前決定停止體院訓練，只維持每周一至兩次跟教練練波，「當一個康體活動去玩會開心些」。

大仔林寶從小一開始打羽毛球，在體院訓練已超過5年，Lily認為這是一個難得的磨練過程，否則長大後當遇上挫折就好易放棄。Lily常教兒子不要安於現狀，相信自己有進步空間，就像她對音樂永不放棄的態度，就是最好的身教。

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責任編輯︰林綺玲

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