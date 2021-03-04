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【星二代】龔慈恩細仔擁1.8米高佻身型　兼文武雙全被讚似金秀賢

育兒經 18:03 2021/03/04

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龔慈恩細仔林卓毅同具優良基因。

龔慈恩跟前夫林煒育有一對子女，長女林愷鈴（Ashley）遺傳了其優良基因，被封為「最美星二代」，龔慈恩18歲兒子林卓毅亦有俊俏的外貌，氣質跟外型有點似韓國oppa，喜愛打籃球的他除了是運動健將外，跟姐姐一樣擁有音樂天份，絕對有條件步姐姐後塵入行。

迎來21歲生日的林愷鈴，昨日跟媽媽和胞弟林卓毅一齊慶生，林愷鈴於個人IG分享慶生照片，她只是簡單寫道；「我很高興成為一個活着的人。」龔慈恩亦有留言：「Greet 21 with your fabulous style.Will be filled with fun.」

林愷鈴演劉德華《熱血合唱團》　 最美星二代Ashley一招保持上鏡靚樣【有片】

林凱鈴跟媽媽及弟弟一起慶生。（取自instagram）

林卓毅即「投訴」姐姐林愷鈴揀選了一張最差的照片，林愷鈴即解釋特意選一張弟弟樣貌模糊不清的照片，這樣他就不會抱怨。

只見單眼皮兼皮膚白哲的林卓毅貌似韓國型男金秀賢，身型高大的他比姐姐高近一個頭。

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龔慈恩曾說過兒子林卓毅擁有音樂天分，擅長拉小提琴和吹色士風，另外他亦富運動細胞，他曾是學校欖球隊隊員，亦喜愛打籃球;另外林卓毅曾於粵語朗誦比賽奪得冠軍，可說是文武雙全！

【星二代】林愷鈴感激母親多年來付出　孝順女港大讀建築系努力進步報親恩

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至於林卓毅會否步姐姐後塵而入行，龔慈恩曾對媒體稱兒子在加拿大讀書，年紀還輕，對於將來的前路依然摸索中。

龔慈恩：按子女性格及專長而「因才施教」

跟林煒離婚後，龔慈恩她帶著一對仔女在港生活，她很疼錫一對仔女，亦沒有偏心，她曾於TOPick訪問裡分享教導子女心得，她只是依據二人性格及專長而「因才施教」，「囡囡較順從及肯於嘗試，叫她學甚麼都甚少Say No，過後由我判斷是否適合她。反而仔仔較有主見，直接跟我說不想學，我亦不會強迫。」

同場加映：Joe Junior專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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