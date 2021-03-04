【深情作文】小一生作文記癌父臨終話感動評判　7歲兒靠亡父美麗謊言活下去

▲ 日本一名小一生作文記下癌父的臨終話，感動評判而勝出比賽。

作文作得好不容易，要符合題目主旨、著重文句通順、修辭手法、用字等多方面，日本一名小學一年級生參加作文比賽，題目是《在心中迴響的說話》，他獲得最高殊榮。其作文文章內容是依自己2歲時，患癌爸爸臨終前對他的「白色謊言」，其作品感動了評判與一眾網民，感動人心。

作文題《在心中迴響的說話》

據日本傳媒報道，來自日本茨城縣古河市7歲男孩佐藤亘紀，他就讀古河第一大學附屬小學一年級，他參加了由日本語檢定委員會主辦第12屆日本語大賞，有關大賞推廣認識日語的美麗和言語的力量，募集全日本的優秀作文，是次小學生、中學生組別皆以《在心中迴響的說話》（心にひびいた言葉）作為主題。佐藤亘紀就在小學組獲得最高殊榮的「文部科學大臣賞」。

▲ 7歲男孩佐藤亘紀奪得作文比賽的最高殊榮。（網上圖片）

佐藤亘紀的作文重點是「從爸爸收到的溫柔謊言」，寫下自己對亡父的思念。當時佐藤亘紀只有約2歲，爸爸患上白血病（又稱為「血癌」），當時爸爸病況嚴重，心知時日無多，臨終前對年僅2歲的兒子說的話，至今仍在7歲兒子心中迴響︰

我將來必須到很遠的地方工作，所以請你花時間陪媽媽，你和媽媽要好好生活！

癌父臨終欺騙兒子到外地工作

當時佐藤亘紀只有2歲根本記不起，但由於媽媽用智能手機拍攝當時父子對話的情景，才能讓他日後不時翻看爸爸的話。他在文中提及︰

這句像普通的說話之所以在我的心中迴響，是因為它是爸爸的謊言。爸爸說完這句話的一星期後，因為白血病去世。此話是爸爸準備入院時所說，為的是讓我不要因為見不到爸爸而悲傷。說謊一般是不好的，但這個是爸爸為了我而說的一個溫柔謊言！

美麗的大話

佐藤亘紀在作文提及自己的心聲，他叫自己不要太傷心，嘗試代入爸爸其中，明白爸爸是為了他才講大話，目的是為他打氣。

雖然知道爸爸已離世，但我仍然會將爸爸的謊話當作真，想著某夜，他站在家門前，說著「開門吧，我回來了！」，我盼望與爸爸再相見的一天，感謝爸爸對我留下溫柔的謊言，令我堅強地和媽媽生活下去。爸爸，謝謝你！

網民大受感動

有關作文內容在網絡廣傳，不少網民大受感動。當中有人不相信7歲小朋友能寫出如此細膩動人的作文。部分留言如下︰

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責任編輯︰王明芳