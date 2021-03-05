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【薑黃功效】女子手腳冰冷吃薑黃飯不再做「雪女」　中醫解構薑黃功效+食用宜忌

保健美顏 11:48 2021/03/05

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中醫解構薑黃功效

不少女性長期手腳冰冷，一名人妻每天吃薑兼飯，持續約一年後，手腳變得暖和。另外，亦有男子吃薑兼飯半年後，鼻竇炎也痊癒了。到底薑黃有何功效，是否人人也適合食用？TOPick為此請教註冊中醫師陳俊傑，他表示有2類人要慎吃。

天然美容養生專家李韡玲曾撰文分享兩名朋友吃薑黃飯後，健康問題得以改善的經歷。一名人妻長期手腳冰冷，吃過不少補品，並配合運動，但也未能改善血氣虛弱的問題，當發現進食薑黃可針對手腳冰冷、腦退化、前列腺病等問題後，她開始每天吃薑黃飯，約一年後，手腳終變暖和，不再冰冷了。黃薑飯煮法（3碗飯份量）：洗米、調好水份後，放入1/2至1茶匙黃薑粉，攪勻，就可開始煮飯。

她另一名朋友則曾患鼻竇炎，服用醫生處方的類固醇藥物，一段時間後，病情雖已減輕，但未斷尾。因經常服用類固醇有損身體，故他尋找天然療法，把薑黃加入米飯中，吃了半年，最終痊癒了。

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薑黃性質及功效

TOPick為此向註冊中醫師陳俊傑了解，他表示，薑黃性熱，少量且短時間服用，有以下功效：

  • 溫胃，可治腹脹、胃痛、噯氣
  • 散寒，可治感冒、經痛、著涼
  • 袪濕（身重、腰重問題）
  • 治療關節痛

他表示，薑黃雖可破瘀血、治療關節痛，但易上火，長期亂服會傷血，導致血燥，即面色易偏黃。

食用宜忌

陳醫師指，以下兩類人不太適宜食用薑黃。

  • 不適合人士：身體出血、受傷流血人士，包括有痔瘡、流鼻血人士也不宜食用。
  • 要慎吃人士：孕婦、哺乳婦女要慎服，因為薑黃破瘀，亦即破血。

正值經期的女性，是否不可吃薑黃？他表示，情況因人而異，因不少女性血瘀問題較大，來經期間要破瘀才較順暢，故部份女性吃薑黃後，經期來得較順。

吃薑黃飯有助改善手腳冰冷問題、治療鼻竇炎？

陳俊傑醫師表示，手腳冰冷女性可偶然吃薑黃飯，但長期食用，雖稍有改善，但亦會導致傷血、燥熱問題，有可能出現痔瘡、失眠、心煩、皮膚變黃、口乾目乾苦等症狀。他建議最好用性質較平和的生薑煮餸，但不用把薑吃掉。

至於是否可治療鼻竇炎？他指，若屬於寒濕體質的人士，可以吃薑黃飯，否則就很易加重病情，甚至出現上火、失眠、暗瘡問題，陰血更虛。

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記者：黃泳欣

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