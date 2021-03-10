【非凡學生】非華語學生來港3年苦學中文　電視劇字幕認字挑戰廣東話賽奪大獎

▲ 非華語學生彭成曉來港3年苦學中文，從電視劇字幕認字挑戰廣東話比賽。

彭成曉（Abbas Sahil），是慈幼會伍少梅中學一名中四生，三年前與哥哥一同從巴基斯坦來到香港。初來報到，他滿口烏都語，街上的中文字就如符號一般印在腦海中，廣東話更是一句不曉。當時，他了解到將在香港一直長大、生活，便決心學好中文，他靦腆地說：

我知道我要認識中文我先可以進入香港社會，認識更多朋友。

▲ 彭成曉是一名靦腆的少年。（黃建輝攝）

短短數月掌握中文知識

入讀非華語學生佔全校人數約三成的慈幼會伍少梅中學後，只懂簡單英文的他，在班上他被分到中文程度最淺的組別，慢慢從中文字「一、二、三、四」學起。幸好，彭成曉勤奮好學，初期每天埋頭讀書，其他非華語學生需要花上一年才學會的基本中文知識，他在短短數月內已掌握。中文科鄧佩菁老師說：「有時候，他拿著詞語表一個一個背誦，非常努力。」

▲ 彭成曉在3年前與哥哥一同從巴基斯坦來到香港，初時完全不會中文。（黃建輝攝）

中文老師憶起首位非華語生

看著彭成曉，鄧老師腦海中浮現出她所教的第一位非華語學生。鄧老師在伍少梅中學教學10多年，初接觸非華語學生，她很深刻。「因為之前從來沒有接觸過，當時沒有太多援助，只能靠自己摸索。」她猶記得，第一位非華語學生的廣東話說得流利，只聞聲音是不會知道他非香港人。但到了第一次作文，平常上課表現積極的他卻在紙上寫下，

我很，好好好好好好好，一共55個好字，原來他說得好卻不會寫中文。

▲ 鄧佩菁老師由伍少梅中學有第一個非華語學生開始，便在該校教授中文。（黃建輝攝）

鄧老師憶述，第一位非華語學生個性吊兒郎當，從不知道自己的目標，後來從調適的練習中取得成功感，慢慢增加他學習中文的興趣，找到人生目標。他朝著目標努力學習，甚至在暑假時看電視劇《尋秦記》盯著電視上的字幕，抄下不認識的字，待開學後再向老師請教。

看劇集《烈火雄心》認字

彭成曉有著第一位非華語學生的影子，他只要在街上、電視上或巴士上等，看見不認識的字，就拿起手機拍照下來，回校再請教老師。彭成曉更向師兄學習，日常從電視劇字幕中慢慢認字，包括《烈火雄心》。鄧老師說：「除了上課時間，我們放假都會WhatsApp，他會將聽見的字模仿出來，再錄音給我，描述他當時的情況，猜想他在說甚麼。」

班上本來只有零星的非華語學生，後來每年增加，由獨立教授漸漸變成班別。教授時有許多勞心勞力的過程，鄧老師明白學生存有學習困難、放棄容易的心態，「中文與他們的母語相差太遠，對他們來說寫和看文字最難，所以課程上一直做調適，一個10多人的班上，可以教授2個程度的知識，完成2項不一樣的功課。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

避免原地踏步 積極向上

即使學習中文的過程艱辛，但彭成曉在老師眼中有著一份特別。鄧老師形容，他特別堅毅、特別謙虛、特別願意接受別人的意見，篤實好學，「他初來報到對學習非常著緊，日夜埋頭溫習讀書。」聽見老師這樣說，坐在一旁的彭成曉開口說：

中文字真的很難寫，要進步就要不斷寫，一個字最少寫10次，慢慢我就會記得。

遇上不明白便向老師不恥下問，他是教員室的常客。彭成曉正經地表示，

不聰明將來就找不到工作，我們就不能在香港生活，所以我一定要努力，父母都想我將來能做公務員。

▲ 鄧佩菁老師與學生彭成曉亦師亦友。（黃建輝攝）

參加廣東話比賽 寫800字自我介紹

為了挑戰自己，了解自己的能力，彭成曉某日在社區中心看見一張海報，「第三屆全港少數族裔廣東話挑戰賽」，他悄悄地遞交申請表參加。每星期均會寫文章給鄧老師批改的他，這次寫了一篇800字的自我介紹。鄧老師佩服地說︰

突然有一日他跟我說參加廣東話比賽，著我糾正他的讀音，我才知道他報名參賽，800字的自我介紹，我想華語學生也寫不出來。

簡單自白的詞語，真摯單純的感情，說出來港讀書的困難，或許成為評判的加分點。最終，彭成曉獲得最勵志演講大獎，一個有份量的鼓勵。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

非華語學生學習中文的起步點，會影響他們日後學習中文的興趣。教育局早年推出「中國語文課程第二語言學習架構」協助非華語學生學好中文，位於葵青區的慈幼會伍少梅中學在2010年開始接收非華語學生，由首三年每年收一個，到今天全校三分一為非華語學生。

在有限的資源下，學校「靠自己」摸着石頭過河，老師一直在調整教材，與舊生合作推出「中文字母寫字口訣」教材，以21個中文字母，讓學生從中文字體結構認識中文。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：梁節儀