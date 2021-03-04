【港區國安法】47人涉顛覆國家政權提堂踏入第4天　押後至晚上7時就保釋申請宣判

▲ 47人涉串謀顛覆國家政權罪，被告今早由囚車押解至西九龍裁判法院應訊。(陳靜儀攝)

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，周一於西九龍裁判法院提堂，今（4日）踏入第4天聆訊，控辯雙方今午就剔除《刑事訴訟條例》第9P條限制作陳詞，惟遭裁判官駁回。現時休庭至晚上7時再訊，預料總裁判官將就各被告保釋申請作判決。

控方今早指有傳媒報導保釋程序時，疑超出《刑事訴訟條例》第9P條的限制，而辯方早前已提到有傳媒查詢是否可暫豁免《刑事訴訟條例》第9P條。總裁判官蘇惠德聽取雙方陳詞後，駁回辯方申請。

總裁判官今已聽取所有被告就保釋申請作進一步陳詞，現時休庭至晚上7時，屆時預料將就各被告保釋申請作宣判。而本案被告之一戴耀廷於高院就佔中案上訴聆訊亦完結，將由高等法院押解至西九龍裁判法院應訊。

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記者：王仁昌

