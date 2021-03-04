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伍仲衡群星音樂會門票售罄　破天荒宣布音樂會跟網上同步直播

娛樂 17:35 2021/03/04

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伍仲衡夥同王馨平、何婉盈等開騷。

音樂人伍仲衡夥群星演出的《搞乜花臣音樂會》將於2021年3月27、28日於麥花臣場館舉行兩場，兩場門票售罄，今日並宣布會舉行網上直播場。

伍仲衡今日（3月4日）舉行發布會，親自宣布兩大喜訊：「第一件喜訊，兩場音樂會門票全部售罄！一張都沒有剩，大家不要再追我落單；第二件喜訊，因為好多樂迷及網民搶不到門票，而海外的粉絲因疫情不能回港欣賞，故不少網民要求網上同步直播音樂會。」

他指製作團隊花了很大努力，終於成功解決了實體音樂會與網上同步直播的技術問題，宣布3月27及28日兩場音樂會，將會同步在網上直播。」

宣布同步網上直播。

主辦單位破天荒完成香港首創實體音樂會與網上同步直播，音樂會除了安歌部份，將會全程直播。而網上直播收費為$180港幣，適合用於電腦、手機、平版電腦等等。直播片段不會留底，亦不能分享及重溫，音樂會結束，網上直播亦會隨即結束。

伍老師在演出邀請接近20位著名歌手演出，包括：黎瑞恩、阮兆祥、羅敏莊、何嘉莉、王馨平、江伊晴、小肥、石詠莉、布志綸、J.Arie、海浚傑、湯寶如、黃劍文、黃翊、區永權、韋綺珊、何婉盈、彭家麗、Judas Law，繼續用音樂為香港帶來正能量！
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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