【基因檢測】港大發現99.6%港人基因對最少一種藥物過敏　倡記錄病人對本地36種常用藥物基因測試增處方藥成效

▲ 港大倡記錄病人對本地36種常用藥物基因測試增處方藥成效。（港大提供）

現時醫生處方藥物時須逐次化驗，病人基因會否對藥物產生敏感，導致治療時間增加。港大醫學院兒童及青少年學系臨床副教授鍾侃言表示，99.6%收集的港人基因數據對最少一種藥物過敏，包括治療膽固醇和心臟病等本地常用處方藥，他建議醫管局記錄病人對36種本港常用藥不良或過敏反應的結果，加快病人用藥的時間。

鍾侃言憶述，於2000年曾臨床診斷一名5歲患有腦癇症的小朋友，服藥後雖病情穩定，但兩周後出現皮膚灼傷徵狀，因為當時沒有藥物基因檢測，未能發現該名小童的HLA-B基因，對其服用的腦癇症藥過敏，以致當時女童需要入院觀察一周及須額外服藥治療，直到10年後醫管局開始使用基因檢測，才發現她藥物過敏的情況。

港大醫學院研究團隊收集了1,116名港人的基因數據，發現99.6%數據對最少一種的藥物過敏，而過敏的藥物包括36種本地醫生常用的處方藥，當中最多人現不良反應的3種藥物，包括治療膽固醇等的降血脂藥「辛伐他汀」、心臟病的抗凝血藥「氯吡多」，以及消炎藥「布洛芬」，分別佔本地藥物處方量25.81%、57.21%及5.39%。

▲ 研究團隊包括于浩聰、鍾浩宇、崔俊明、譚廣亨、鍾侃言、陳志峰、劉宇隆、李素輪、楊傑燊、鄧詩敏、鍾靖恩及陳俊諺。（港大提供）

鍾侃言指，病人的基因出現變異會影響藥物的療效，他以降血脂藥辛伐他汀為例，過敏或有不良反映的病人會出現肌肉痠痛，甚至全身疼痛無力，團隊將研究結果結合2019年所有公立醫院藥物處方的紀錄，推算納入研究的36種藥物有機會影響逾100萬名現正服用上述藥物的本地病人，佔香港人口13.4%。

他建議，醫管局將病人測試所有藥物基因的結果，像電子針卡紀錄一樣存入病人個人醫療檔案中，讓病人到任何一間公營醫院，該院的醫生都可以得到相關資料，有助醫生針對不同病人處方合適劑量的藥物，加速病人獲得診療的時間。他指出，醫健通系統多年來不斷改進，亦儲存了不少容量大的相片，如X光片，相信醫管局的系統有能力可以處理這樣數據。

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記者：陳麗娜