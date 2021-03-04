【虐殺女童】目擊8歲男童被掌摑體罰　同住胞弟指兄長稱「我教仔唔使你教」

▲ 5歲女童疑被虐殺，生父及繼母否認謀殺罪續於高等法院審訊。(經濟日報資料圖片)

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（4日）於高等法院續審。女童的叔叔今出庭作供指，他曾於家中目睹女童的8歲兄長遭父親掌摑，他遂出手介入阻止，兩兄弟更因此起爭執，需由母親調停，而其兄長更稱「我教仔唔使你教！」

女童Z及其8歲兄長X的叔叔今供稱，當兩兄妹仍與他同住時，他認為兩兄妹的生父母，即他的大哥和大嫂與一對子女的感情不錯，當大嫂遷出後，大哥亦間中會帶子女外出。後來當大哥的第二任妻子，即案中繼母搬進來同住後，兩人會對X罰抄和罰企。

叔叔又供稱，2016年5月期間，曾經有一次他在家中房間內聽到X的叫喊聲，他出房查看，發現大哥正掌摑X，叔叔隨即阻止大哥，並將X搶到自己身旁，兩兄弟更因此發生爭執，需由母親出手調停。叔叔於繼外婆一方盤問時補充，大哥在該次事件中曾向他表示「我教仔唔使你教！」。叔叔憶述以他所知較嚴重的體罰事件就是該次，而其他較輕微的體罰則包括拍打小孩子的身體。

叔叔又供稱，2016年9月大哥的第二任妻子搬進來同住後，他留意到大哥開始對小孩子欠缺耐性，後來大哥一家遷出，他便跟大哥疏遠，並指自從兩兄弟因X而發生衝突後，兩人便再沒有對話。

大哥一方盤問叔叔時，指出他曾於證人供詞中提及，「我阿哥阿嫂同對仔女相處都幾好，阿哥會同X有講有笑，X做錯嘢時，阿哥阿嫂都係大聲鬧下佢，絕少進行體罰。」叔叔確認說法。

辯方又指出叔叔曾於供詞中提到，2016年底有一晚他在家吃晚飯時，「我阿哥因為X食飯食得慢而發脾氣及責備X，並用藤條打咗X小腿幾下，打嘅力度不太大，但X都有喊，我覺得奇怪，X平時食飯都唔算快，我阿哥都唔會鬧佢。」叔叔確認他因此留意到大哥的性格改變，主要是脾氣變得暴躁，「例如對仔女態度無以前咁溫柔。」

繼外婆一方則盤問叔叔指，他曾目擊大哥以藤條打X，而他當時並不認為要出手制止，叔叔否認說法，並指因為他時常不在家，因此很多體罰事件都是由母親轉告他，至於他曾出手阻止大哥打X的那一次，他於翌日發現X的咀唇仍有紅腫，他問過X要否去看醫生，但X拒絕。案件明續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝