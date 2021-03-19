【第26屆ifva】《和你寫一封情書》大澳取景紀錄純真戀愛　陳健朗最想寫情書給媽媽

▲ 《和你寫一封情書》的「Sam哥」陳健朗分享拍攝點滴。（ifva提供）

第26屆ifva獨立影片及影像體節吸引不少影迷注意，由陳寶雯編劇、執導及監製的《和你寫一封情書》前往大澳取景，並找來陳健朗、Super Girls成員趙慧珊（Aka）、嚴尚志、博塏晴及邵美君參演。

片中飾演Sam哥的陳健朗接受TOPick訪問，跟大家分享拍攝背後的點滴。

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陳健朗遺憾沒曬黑

陳健朗指：「Sam哥是一個住在大澳的哥哥。恰巧我也有朋友住在那邊，他言行上會比較粗一點，不會太斯文，都是往這方向著手去想。」

然而，他覺得：「美中不足之處就是沒時間去曬黑，黑一點會更加像，有大澳漁村的感覺。」

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與小演員合作

片中兩位小演員「王希之」嚴尚志和「米米」博塏晴純真可愛，陳健朗大讚他們很乖，「與小演員合作不算太困難，當然有時也會遷就他們，拍Close-up時會多給他們數次對白，助他們放鬆。他們太緊張的話便很難去演，所以盡量令他們放鬆，那是一個最好的狀態。」

大澳漁村風情

是次拍攝特意赴大澳取景，陳健朗回想：「小時候去大澳，那印象就是一個香港很特別的漁村，有一些在水上的屋。」

他續指：「現時再去的感覺，就是環境清幽、與世隔絕，與市區相比便有一種憩靜，很舒適的感覺。」

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寫一封情書

陳健朗透露曾經也收過情書，「以前女朋友給過我。自己則只寫過生日那些（情書），但真正的情書則沒有寫過。」

他又謂現時撰寫情書的對象是媽媽，「一直投身電影行業，收入相對不太穩定，她一直沒有給予我壓力，一直支持我。知道最錫自己的人都是媽媽，所以想寫給她。」

《和你寫一封情書》故事簡介

王希之偶然發現小女神米米將情信交到型棍Sam哥手中，悸動的心秒速淌淚！

是放棄還是勇敢爭取？

中秋前夕，他排除萬難為Mimi完成心願，更鼓起勇氣接受情書背後的真相。

記者：梁樂欣