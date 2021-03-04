【支援旅遊業】兩項旅行業鼓勵計劃申請期限延長至明年3月　接待跨境旅客資助額增至1.5億元

▲ 政府延長「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的申請期限一年，至明年3月31日。（資料圖片）

政府早前推出「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」兩項支援旅遊業的計劃，分別為接待跨境和本地遊旅客的旅行社提供資助。政府今日（4日）宣布延長兩項計劃的申請期限一年，至明年3月31日，並將預留予「旅行社鼓勵計劃」的資助額加碼5,000萬元至約1.5億元。

政府發言人表示，跨境及本地旅遊活動受到疫情持續影響超過一年，幾近完全停頓，令兩項鼓勵計劃未能全面開展以支援業界。政府延長兩項計劃的申請期限和增加預留的資助額，可讓業界有更多機會受惠，以把握旅遊活動將來逐步恢復的機遇，為重新起動旅遊業注入動力。



在「旅行社鼓勵計劃」下，旅行社接待每名出境或入境過夜旅客可分別獲得100元或120元的現金鼓勵，每家旅行社的合資格旅客上限為1,000人。而「綠色生活本地遊鼓勵計劃」則按旅行社接待的綠色生活本地遊遊客人數，向旅行社提供每名參加者200元的鼓勵金，每間旅行社可申請鼓勵金的遊客人數上限為1,000人。

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記者：徐紹軒