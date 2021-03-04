  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (週五) 04:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【支援旅遊業】兩項旅行業鼓勵計劃申請期限延長至明年3月　接待跨境旅客資助額增至1.5億元

社會 19:30 2021/03/04

分享：

熱門 吳孟達 5000元消費券 財政預算案2021 陀槍師姐2021 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

政府延長「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的申請期限一年，至明年3月31日。（資料圖片）

政府早前推出「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」兩項支援旅遊業的計劃，分別為接待跨境和本地遊旅客的旅行社提供資助。政府今日（4日）宣布延長兩項計劃的申請期限一年，至明年3月31日，並將預留予「旅行社鼓勵計劃」的資助額加碼5,000萬元至約1.5億元。

政府發言人表示，跨境及本地旅遊活動受到疫情持續影響超過一年，幾近完全停頓，令兩項鼓勵計劃未能全面開展以支援業界。政府延長兩項計劃的申請期限和增加預留的資助額，可讓業界有更多機會受惠，以把握旅遊活動將來逐步恢復的機遇，為重新起動旅遊業注入動力。

在「旅行社鼓勵計劃」下，旅行社接待每名出境或入境過夜旅客可分別獲得100元或120元的現金鼓勵，每家旅行社的合資格旅客上限為1,000人。而「綠色生活本地遊鼓勵計劃」則按旅行社接待的綠色生活本地遊遊客人數，向旅行社提供每名參加者200元的鼓勵金，每間旅行社可申請鼓勵金的遊客人數上限為1,000人。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【新冠肺炎】今日新增9宗確診個案　6宗本地個案包括1宗源頭不明
16:33 2021/03/04
【新冠肺炎】今日新增9宗確診個案　6宗本地個案包括1宗源頭不明
【源頭不明】47歲勞工處男職員初步確診發病3天後仍上班　傳染期曾到9間食肆用膳【內附患者行蹤】
17:00 2021/03/04
【源頭不明】47歲勞工處男職員初步確診發病3天後仍上班　傳染期曾到9間食肆用膳【內附患者行蹤】
旅遊行業 疫情 Local Tour 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 綠色生活

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶