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林曉峰跟林珊珊大女西瓜拍片　阿Lo透露暫時不跟曾志偉合作

娛樂 12:00 2021/03/04

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林曉峰跟西瓜再合作。

林曉峰（阿Lo） 與家姐林珊珊大女西瓜（李澄） 雖然合作機會不多，但原來平常在家也會親自幫她特訓，近日二人為電視台拍攝系列式宣傳片時，就算一鏡到底也難不到他們。

西瓜説：「阿 Lo拍過此宣傳系列，所以駕輕就熟，而且跟他又合作過，我們在屋企時，他亦試過帶我們一齊練習拍嘢，不過次次都給媽咪打斷潑我冷水。但今日都有少少壓力，因為要一鏡直落，要排練走位，好彩同阿Lo 有默契，所以鏡頭一日之內拍曬，成條片只拍了四日半。」

阿Lo說：「其實已經第二次同西瓜一齊拍嘢，之前去過杜拜拍旅遊特輯，不過此系列電視宣傳片，由第一輯我已經開始拍，第二輯就找西瓜一齊，但負責畫外音果位高人 （林海峰）就仍然見聲唔見人。」

西瓜插咀：「第三輯一定要搵埋媽咪（林珊珊），她應該恨了好久，我都好期待在鏡頭前叫返她『爭住睇電視』、『唔俾我煲劇』。」

阿Lo和應：「還有我舅父啦（狄龍)）、表弟啦 （譚俊彥）、 我大佬（林海峰）都可以邀請一齊出現，不過我暫時不會邀請曾志偉先生加入拍攝，等他在那邊做長些，聽說新簽約歌手可以自由亮相其他電視台，希望未來演員、工作人員都可以，香港演藝圈大融和就好啦。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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