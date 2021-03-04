【新冠疫苗】港大研究揭接種疫苗無阻病毒於鼻腔內複製　籲接種後仍需戴口罩防護

▲ 港大醫學院研究發現新冠病毒感染鼻腔能力強，即使注射中和抗體或疫苗，亦未能有效預防鼻腔上皮細胞感染。（經濟日報資料圖片）

接種新冠疫苗或成疫情曙光，惟港大醫學院最新研究揭示，新冠病毒感染鼻腔能力強，感染後病毒複製快，即使注射中和抗體或疫苗，亦未能有效預防鼻腔上皮細胞感染；認為接種疫苗後仍需做好口罩防護，又指未來新方向或需結合肌肉注射及噴鼻疫苗。

由港大醫學院微生物學系教授陳志偉、傳染病學講座教授袁國勇團隊，抽取本港12名新冠肺炎康復者的外周血單核細胞(PBMCs)，並以三個中和抗體「ZDY20」、「ZB8」及「2-15」為倉鼠作預防治療，三者均可抑制病毒受體結合域（RBD）與ACE2受體的結合，阻止病毒感染。

研究發現，通過鼻腔感染的倉鼠不論是於腹腔或鼻腔注射中和抗體，或是肌肉注射核酸疫苗，可顯著減少肺部感染，肺部的病毒複製顯著被抑制，肺部損傷亦明顯減；惟鼻腔內病毒感染未有顯著減少，感染後1至3天內倉鼠鼻腔內仍有大量病毒，致個體保護力不足播毒或造成二次感染。

陳志偉解釋，「ZDY20」、「ZB8」及「2-15」均是感染新冠肺炎後出現的中和抗體，有些嚴重患者的確出現很強的中和抗體；惟新冠病毒於鼻腔內感染很強、複製很快，抗體在鼻腔內的有效濃度亦不夠，即使接種新冠疫苗後，抗體於鼻腔上皮細胞的有效濃度不夠，不能提供全面保護。

他稱，研究結果解釋了接種疫苗後，無法完全預防無症狀感染的原理，鼻腔上皮細胞仍有較大風險受感染，認為接種後仍需要注意做好口罩防護；同時揭示研發一款針對鼻腔黏膜的疫苗重要性，未來結合肌肉注射及噴鼻疫苗或成治療方案，需加速研究噴鼻疫苗。

袁國勇補充，疫苗接種後或抗體治療後，血清裡會存在高滴度中和抗體，惟仍未能完全保證上呼吸道免受新冠病毒感染；強調大眾需要清楚意識到這點，緊記即使接種疫苗後，仍需要保持戴口罩及清潔雙手的習慣，才能有效阻止病毒傳播。

是次研究已於國際著名期刊《細胞宿主與微生物》(Cell Host & Microbe)發表。

▲ 是次研究由港大醫學院微生物學系教授陳志偉（左四）及傳染病學講座教授袁國勇（右五）領導。（照片由港大醫學院提供）

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記者：陳正怡