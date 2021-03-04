入境處明推「智傭易」服務　供續聘外籍申請簽證及付費

▲ 入境處為續聘外籍家庭傭工簽證的網上申請推出「智傭易」服務。（入境處提供圖片）

入境事務處今日（4日）公布，將於明日（5日）推出「智傭易」服務，讓經網上遞交續聘外籍家庭傭工簽證申請的人士，在申請獲批後可選擇以不同方式繳付簽證費，並透過郵遞方式領取簽證，無須親身到入境處辦事處辦理有關手續。



為進一步便利辦理外傭工作簽證的人士，入境處將於明日推出「智傭易」服務，讓準備繼續為同一僱主工作的外傭，即與同一僱主續約、完成現有合約的剩餘期間，或按新冠疫情的特別安排申請延後返回原居地的外傭，可以透過入境處「外籍家庭傭工網上服務」專頁或入境處流動應用程式遞交有關申請並在其申請獲得批准後，使用夾附於申請結果通知書的「一般繳款單」繳付簽證費。

▲ 入境處為續聘外籍家庭傭工簽證的網上申請推出「智傭易」服務。（入境處提供圖片）

有關繳款方法包括「轉數快」、網上銀行、「繳費靈」、銀行自動櫃員機，以及親身到郵政局或便利店繳交，詳情載於「一般繳款單」背頁。入境處在確認收妥辦證人士按「一般繳款單」的指定方法繳交的簽證費後，會把簽證及／或延期逗留標籤郵寄至僱主提供的通訊地址。收到簽證標籤後，只需按指示把簽證及／或延期逗留標籤妥為貼在外傭的護照內便可。如沒有提供通訊地址，簽證及／或延期逗留標籤便會郵寄至合約地址。在整個申請過程中，外傭或僱主無需到入境處辦事處繳交簽證費或領取簽證標籤。



至於其他入境簽證的申請、轉換僱主的申請、經其他方式遞交（即經郵遞、投遞箱或親身遞交）的續聘外傭簽證申請，以及因特殊或個別情況須親身辦理或會面的申請，有關的申請手續以及繳付簽證費和領取簽證標籤的安排皆維持不變。入境處會適時檢討該項服務的安排，並研究擴大「智傭易」的服務範圍。



入境處發言人呼籲辦理續聘外傭簽證的人士使用「智傭易」服務，除可體驗簡易的外傭簽證申請服務外，亦無須親身到入境處辦事處辦理有關手續。

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責任編輯：郭詩詩