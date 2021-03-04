消息：北京擬增特首選委會至1500人　立法會議席增至90席

▲ 全國人大會議明天開幕。（資料圖片）

全國人大會議明天開幕，議程第七項將審議《人大關於完善香港特區選舉制度決定》草案。據悉，草案擬增特首選委會議席，由1200人增至1500人。

據了解，選舉委員會亦會新增一個界別，由政協、愛國領袖組成。而立法會選舉亦會擴大組成部分，由現時70席，增至90席，惟俗稱「超級區議會」的5席區議會（第二）功能組別，則會取消，新增的25個議席，將由選委會推選產生。

另外，全國人大今晚舉行新聞發佈會，介紹大會議程。大會發言人張業遂回答記者提問時表示，香港的選舉制度是政治體制的重要組成部分，近年來的情況表明，香港的選舉制度需要與時俱進，作出完善，為全面準確貫徹「一國兩制」方針、全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障。

發言人強調，全國人民代表大會作為最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從憲制層面對香港選舉制度作出決定，既是全國人民代表大會的權力，也是責任。被問到議程的具體內容時，發言人沒有直接回應，僅稱可關注後續的會議情況。

發言人表示，大會將於11日下午3時閉幕，期間共安排3次全體會議。

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