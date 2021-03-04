【疫苗接種】今有10,300人接種第一劑科興疫苗　47歲高血壓男子接種後左上肢麻痺無須留醫

▲ 今日有10,300萬人接種第一劑科興疫苗，一名47歲高血壓男子接種後左上肢麻痺。（資料圖片）

當局指，截至今日（4日）下午８時的過去24小時，約有10,300名市民接種第一劑科興疫苗，當中約4,000人在五間社區疫苗接種中心接種，而約5,900人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。自2月22日以來累計約62,000名人士接種了第一劑科興疫苗。

預約第一劑和第二劑科興疫苗方面，截至今日下午8時的過去24小時，約有6,300名市民在網上預約；而自2月23日以來，累計約262,700名人士預約接種科興疫苗。

預約第一劑和第二劑復必泰疫苗方面，截至今日下午8時的過去24小時，約有13,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗；自3月3日以來，累計約104,800名人士預約接種復必泰疫苗。

當局指，過往24小時，有一宗送院個案。中央圖書館社區疫苗接種中心一名 47 歲有血壓高病歷的男子到中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現左上肢麻痺。他於上午 11 時 35 分被送往律敦治醫院。經治療及觀察後，情況穏定，無須留醫。

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記者：鄧凱文