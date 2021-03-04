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消息︰立法會選舉或需再一次押後舉行

政治 23:07 2021/03/04

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消息指，立法會選舉將再延遲一年舉行。（資料圖片）

全國人大會議料下周四通過，有關完善本港選舉制度的草案。消息指，12月舉行的負責選出特首的選委會選舉，需先於立法會選舉舉行，所以新一屆立法會選舉料再一次押後，無法於今年9月舉行。

據悉，新一屆立法會將增設由選委會選出的議席，但選委會選舉12月才舉行，所以為了下屆立法會採用全新的選舉制度，原本打算9月舉行的立法會選舉，需再押後，以遷就由新選舉辦法產生的選委會任期。

港澳辦主任夏寶龍今晚與全國政協委員會面，據悉，會面過程中有談及具體內容，包括擬增加特首選委會議席，由1200人增加至1500人。而立法會亦會擴大組成部分，由現時70席，增加至90席，不過，俗稱「超級區議會」的5席區議會（第二）功能組別，則會取消，新增的25個議席，將由選委會推選產生。

至於區議員在特首選委會佔有的117席，亦將會全部取消。

另外，對於人大將審議完善特區選舉制度決定的草案，港府發言人表示︰要確保一國兩制實踐行穩致遠，必須始終堅持「愛國者治港」。這是事關國家主權、安全、發展利益，事關香港長期繁榮穩定的根本原則。
　　 
發言人又指，只有做到「愛國者治港」，中央對特區的全面管治權才能得到有效落實，《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序才能得到有效維護，香港才能實現長治久安；「政治體制問題是中央事權，中央有權有責修改完善香港的選舉制度。特區政府尊重中央在政治體制完善方面的主導權，並會作出全面配合。」 

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撰文 : 傅流螢

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