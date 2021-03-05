【港鐵業績】主席歐陽伯權稱難言多賺　引入內部監督新制度盼提升效率

▲ 歐陽伯權接受TOPick訪問，指今年公司引入新企業管治策略。（程志遠攝）

港鐵公司（00066）業績將於3月11日出爐。港鐵受疫情拖累曾發兩次盈警，主席歐陽伯權接受TOPick訪問，預告「我唔敢講港鐵賺好多錢，來形容去年成績」，他強調票務是港鐵重要收入來源，疫情下推出的車費八折優惠，屬於特別扣減，並非恆常措施。

他稱港鐵公司已引入新企業策略，上月起重組架構，加強內部監控及風險管理，釐清權責，目標兩年內提升運作效率，令公司反應更快。業務方面，他強調核心仍以香港為家，同時依賴內地、海外及新興業務，拓展增長引擎。

▲ 港鐵3月11日將公布上年業績。 （陳靜儀攝）

兩年前，歐陽伯權出任港鐵董事局主席，適逢公司成立40周年，「我個人想法是，公司已成功了40年，但不代表未來40年也成功。」他舉例去年經歷艱難時刻，疫情削載客量，令港鐵曾兩發盈警。對於即將公布業績，他表示港鐵有物業利潤，但形容「你哋傳媒都估到係咩嘢事啦，所以我就唔敢講我哋賺好多錢，不敢這樣形容港鐵去年成績。」

港鐵近年管理被受批評，訊號系統故障頻生、沙中綫紅磡站工程質量出問題，甚至管理層要問責下台。歐陽伯權認同港鐵出現「跌波」情況，「每一次開會討論跌波事件，首先討論對安全有何影響，這個我們很認真，樣樣都有得傾，只有安全不能妥協。」對於政府擬成立鐵路署，加強監督鐵路規劃、建造及安全規管，歐陽伯權稱公司定必配合。

他稱上任初期，已計劃為港鐵引入企業營運新思維，以迎合市場變化，以及乘客、市民、投資者和政府要求，在去年花一整年制定公司新企業策略，盼改善內部通報、加強溝通，首階段管理層架構重組於上月生效，之後推展至其他員工。新組織架構下，歐陽伯權盼引入「矩陣管理」模式，有專責員工處理跨部門、跨階層議題，互相溝通制衡，遇事可及時上報管理層。

對外業務策略，他強調港鐵有三大支柱，首要發揮本地核心業務潛力，也要維持內地與國際業務增長，並參與新興業務，「三大支柱不是佔比平均，香港業務是主菜，我們仍以香港為家。」對於港鐵營運外地業務被指「不務正業」，他反駁本地市場有限，或限制業務增值，港鐵公司參與外地業務是為了找出增值空間。

「我唔敢擔保新策略一定幫到公司，但有信心港鐵可以落實轉型，令公司運作更暢順，反應更快，為顧客提供更好服務。」他預計大型改革要花兩年才見效，依賴員工用心執行、用心相信，才能推展新計劃；他希望港鐵若干年後，仍繼續扮演本地公共交通重要提供者的角色，讓乘客安心乘搭。

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記者：吳卓峰