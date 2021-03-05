【車費又加】港鐵八折優惠或月底結束　主席歐陽伯權稱不屬恆常措施

▲ 因應疫情，港鐵推出9個月車資八折優惠，到本月底結束。（陳靜儀攝）

港鐵將按「可加可減」機制調整下年度票價，實際幅度料本月底公布，但不能加價；然而「車費八折優惠」月底結束後，下月車費或先增加。港鐵主席歐陽伯權稱，董事局將討論會否延續優惠，但強調這並非恆常措施。他又認為「可加可減」方程式透明度高，有減價空間，不涉黑箱作業，港鐵及政府最快明年檢討機制。

因應兩鐵合併，政府與港鐵2007年推出「可加可減」票價調整機制，參考按年通脹、運輸業工資變動等因素，計算車費調整幅度；然而機制實施多年以來，外界批評車費「只加不減」。在2013年首次檢討，方程式引入加幅封頂機制，倘市民負擔能力下降，港鐵該年就不能加價，加幅要延後實施。結果2019年起連續兩年封頂，當時已凍結實際票價，當年的追加幅度將延至下年度起實施。

按統計處數據，今年將連續第3次觸發封頂機制，按照方程式下年度港鐵不能加價。但計及過去的追加幅度，以及即將結束的八折車費優惠，即使去年本港通縮，乘客實際車費或繼續加。

歐陽伯權稱，2019年加入港鐵擔任董事局主席時，很多人對他說「可加可減」機制有問題。但他認為這主要受過去十多年，本地一直經歷高通脹情況，車費才只加不減，強調方程式有減價空間，「我覺得方程式不是壞事，透明度高，無黑箱，數字唔需要估估吓。」

而他領導港鐵以來，車費一直凍結未加過，甚至推出特別優惠減價。他指在機制以外，港鐵也要面對市場，考慮到本地現況後，才不加車費。至於車費八折，他稱因應疫情才推出特別優惠，當時已講明並非長遠措施，由去年7月起實施6個月，早前政府指經濟仍差，才把計劃再延續多3個月。

對於有政黨稱西鐵綫車費尤其貴，他稱跟同事研究後，乘客使用月票並計算額外優惠後，實際車費只是標價一半，反駁不算昂貴。他認同本地車費應按市民負擔能力制定，但同時引述英國一項鐵路研究，指香港車費支出跟東京、紐約等地比較，已不算貴。

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記者：吳卓峰