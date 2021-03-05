【新冠肺炎】47歲勞工處男職員初步確診發病3天仍上班　傳染期曾到9間食肆用餐

▲ 47歲勞工處男職員初步確診發病3天仍上班，傳染期曾到9間食肆用餐。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，昨日（4日）新增9宗確診個案，當中有1宗不明源頭個案，3宗輸入個案，其餘5宗與本地個案相關，年齡由12至74歲，7男2女，累計11,056宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增2間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增2間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺 華益大樓 順記小廚 27/02/2021 11051

元朗 天晴商場 美心 MX 28/02/2021 11051

個案編號第11051宗的69歲男患者，屬源頭不明感染個案，在2月28日發病。他居住在天水圍天晴邨晴滿樓，在深水埗區鴻福大樓任職保安，曾光顧天晴商場美心MX，亦曾到太子運動場道華益大樓順記小廚。

另一名初步確診的47歲在長沙灣政府合署工作的勞工處男職員，居荃灣愉景新城1座，3月1日不適，曾在傳染期與家人到不同食肆吃飯，包括在2月27日曾到荃灣冠荃美食中心、叁茶陸飯以及沙田翠園；2月28日到過金鳳大餐廳、元氣壽司高速線；3月1日到過老地方茶餐廳、Chill Eating Club潮食會和大家樂愉景新城分店；3月3日自己到過潤發飯店吃飯。

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責任編輯：羅嘉欣