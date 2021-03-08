【移民新加坡】單身港男移民新加坡當攝影教師　過來人披露一項成功入籍關鍵

▲ 單身港男Dynax成功入籍新加坡，以過來人身份跟大家分享一些鮮為人知，但又相當重要的貼士。

談移民，東南亞是熱門選擇，畢竟生活環境和節奏與香港相近，而新加坡更是僅次於台灣的熱選地方。身為單身一族的Dynax，因為一次working holiday在新加坡工作，誰知一住8年，近日更正式成為當地公民，對即將有興趣移居新加報的港人來說，Dynax的生活點滴，絕對有資格和大家分享。

單身一族移居他方生活的例子比較少見，今年36歲的Dynax是鮮有個案。對於移民，他笑言，其實自己一直沒有打算移居外國生活，只不過因為機緣巧合，適逢自己性格好動，加上又喜歡當地的生活節奏和環境，於是順理成章申請移民而已。

▲ Dynax生性好動，有些人喜歡行商場，但他每逢周末日就喜歡踏單車。他說：「新加坡地型平坦，不像香港可以行山，但反而因為這個因素令單車徑配套非常完善，當地有很多單車愛好者喜歡環島單車遊，感覺你可以由尖沙咀踏單車到馬鞍山一樣，暢通無阻。」（圖片受訪者提供）

他的移民故事是這樣開始的：

Dynax讀演藝學院出身，擅長攝影，畢業後當上電影燈光師的助手，平日亦有以partime形式教授攝影。有一年，他收到學校的通知，得知新加坡工藝教育局招聘為期兩年的合約攝影教師，但不少同學和舊生因為當時電影市道暢旺，都寧願選擇留港工作。相反，Dynax則認為有機會體驗外國生活，是一個好機會，竟然又脫穎而出，一住便是8年。原來，在當地住了4年後，便可申請PR（Permanent Resident）永久居留成功，最近，他再進一步正式入籍新加坡，成為當地的Citizenship。

你對當地生活有多投入？

常言道，新加坡移民並不容易，申請入籍過程儼如過關斬將，這方面就連Dynax亦不得不承認是事實。雖然在訪問過程中，他多次提及「好彩」兩字，但試問如果自己背後沒有努力，又豈能成功順利入籍？Dynax就為大家分享一些鮮為人知，但又相當重要的貼士。

Dynax表示，他有一位來自馬來西亞的朋友，申請4次PR還不得要領，甚至見過有很多人花錢給移民公司代辦，最終都失敗。Dynax認為，有一個重要關鍵因素，大家都會忽略的，就是當你逗留在新加坡的日子，究竟對當地的社會有多少貢獻和歸屬感？

因為工作關係，我經常會帶學生參與義工活動，例如為長者打掃家居。個人方面，捐血、做義工不可缺少，我還記得有一次，參加了一個為癌症籌款的剃頭活動。不要小覷這些活動看似對移民幫助不大，事關在填寫申請移民表格裏，除了要撰寫一篇你對社區有多少歸屬感的文章外，還有附加資料一欄。我在此填上過往曾經參與過的所有活動資料，而且還附加上相片和資料證明。因此，我絕對相信在申請移民的門檻上，新加坡政府所關心的，不是你會帶多少錢來移民，而是你究竟對當地社會有多少貢獻和投入程度。

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置業選組屋

不經不覺，Dynax已在新加坡生活了8年，在疫情還未爆發前，他一年總會回港數次，後來，漸漸對當地的生活適應過來，剛成為Citizenship時，亦萌生在當地置業的念頭。

初到新加坡時，Dynax都是經人介紹睇盤搵樓，當時只是租住一間接近公司的房間居住，面積約120呎左右，租樓的情況和香港沒有多大分別，都是看租客的工作性質和入息證明，非吸煙者及女性又會比較容易找到屋。

隨著Dynax成為Citizenship，在置業方面，他打算選擇當地的「組屋」（組屋由建屋發展局負責發售和管理，純為新加坡公民和永久居民提供長期自住的公共住房），不過，因為自己是單身關係，加上購買條例限制，實際上可選購的單位面積不會太大。

那麼為何不選擇購買私人樓宇？

Dynax說，很多香港人來到新加坡，都看不起組屋，覺得不夠格調，畢竟，組屋的外觀比較殘舊。但新加坡很多私人樓宇的品質，其實相比於香港的都來得差，例如因為當地治安好，他目測過不少私人樓宇的看更如同虛設，相反，由於組屋面積頗大，他會傾向會選擇二手組屋，雖然價錢可能會貴少許。

移民面對最大困難

能夠購買到組屋，感覺看似「見岸」，但大家又可想到，Dynax當初連一個新加坡朋友也沒有，就要長居此地，背後有多孤寂需要面對，畢竟旅行和居住是完全兩回事。

初到貴境，不用多說，最困難的是要說英語，需則我們懂得說，但在港並不是日常語言，要作為日常語言自然大打折扣。

▲ 有一點Dynax要移民新加坡的港人留意，當地人口有20%是馬拉人，名副其實是多元化國度，移民時要認識他們的傳統和習慣，他們信奉回教，從不吃豬，豬肉、豬油、甚至觸及過豬的器皿都不可用，在這裏生活一定要注意。（圖片受訪者提供）

此外，Dynax說，新加坡人的英語有當地人口音，大家可以試想，一方面你要聽得懂他們說甚麼，但同時他們又要聽得懂你說的英語，在這雙重的困難下，在當時生活並不容易，可幸同事之間相處愉快。Dynax表示，自己適應得快，因為性格成了最大因素，性格外向的他會主動認識朋友。他提醒打算移民的朋友，假如你公餘只顧在房間打遊戲機，那麼就不太適合移民到新加坡了。

其實，很多新加坡人都覺得香港人很自滿，但有些香港人又覺得部分新加坡人國際視野不夠。但我想說的是，來到人家的國度生活，我們代表的不是自己，而是香港，不可以終日抱著港人「好架勢」的心態去生活，不要終日凡事都要抱怨投訴，我們要帶著謙卑的心去和人溝通。

Dynax說，他曾經遇上有一位由香港來到新加坡教音樂的女生，她只懂得終日抱怨，但又不嘗試了解和尊重當地文化，令他禁不住疑惑，到底她為甚麼千辛萬苦來這裏居住呢？

的確，移民了的港人很多都仍然抱著自以為是的心態去過活，人在他方要投入當地生活，帶著謙卑心和主動擁抱社會，才是成功移民及立足他鄉的不二法門。

記者：何偉雄