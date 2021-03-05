【林鍾一戰】鍾培生鬧爆林作抽水賣保險　孫慧雪為陳積榮發聲：不如捐打擂台錢

▲ 鍾培生鬧爆林作借陳積榮賣保險，孫慧雪幫好友發聲：「不如捐打擂台錢！」

鍾培生與林作的「林鍾一戰」記者會將於今日（3月5日）下午舉行，然而林作不容許網上有一刻的平靜，他在日前轉發孫慧雪為結識15年的藝員好友陳積榮籌款治療肺癌的帖文，藉此「抽水」再度推銷他的「林作保險」。於是鍾培身現身鬧爆林作，孫慧雪則希望兩位有錢仔捐錢助人。

事因前TVB藝員陳積榮（Jeff）於去年底公開自己確診肺癌第四期，37歲的他不煙不酒，生活健康，沒想過會患上癌症。近期Jeff的病況轉差，同時需龐大的醫藥費進行治療，與他相識15年的訓練班好友孫慧雪日前發文，呼籲大家為Jeff募捐醫藥費用。

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▲ 陳積榮與孫慧雪相識15年。（Facebook圖片）

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鍾培生鬧爆林作

於是從事保險業的林作又再把握機會，借此出文趁機推銷保險：

每一次見到這些新聞的時候，我都知道這只是冰山一角。事實上，只有很少人會對保險感興趣，就好像很少人會對廁紙有興趣一樣，但你去廁所的時候，必須要有。這也是危疾及醫療的最大分別，如果你只有醫療保險，你有事的時候，還能想想，用哪一種治療嗎？始終都是現金最實際，最後，你有懂得任何一個可以借錢或者可以幫你眾籌的朋友嗎？如有，請你問問他可以保證幫你籌幾多？保險保證賠足你買的保額。#林作保險

林作的「死對頭」鍾培生當然有留意到此事，於是在其社交網上發文鬧爆林作，揚言會在即將進行的擂台戰上打低林作「這件垃圾」。

▲ 林作又現身抽水。（Facebook圖片）

為陳積榮幫忙呼籲的阿雪，見到兩位近期熱爆的紅人都有留意此事則表示：「感謝鍾生同林生都有關注到呢件事，不如考慮下，將打擂台嘅錢捐俾Jeff或幫助更多有需要嘅人身上！」

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▲ 孫慧雪只望幫好友籌得最多的款項。（Facebook圖片）

不過林作之後接受傳媒詢問卻表示拒絕捐出擂台戰的100萬元拳酬，表示解釋因為是想利用這筆錢去招募保險團隊新血、培育香港未來保險業棟樑。

他解釋自己背負使命，在個人社交平台寫道：

改變保險業，改變大家對保險的誤解，將保險業西方化，真正做到全民皆投保，全部人得到足夠保障，讓人才走入保險業，讓保險業人士做得有尊嚴，配得上行業目前精英的高收入，是我的使命。我相信，到最後，我幫到的，是全香港。 放下偏見，仔細想想，你會發現林作的誠意。

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▲ 陳積榮去年公佈患癌消息。（影片截圖）

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