【重建項目】市建局公布土瓜灣道／榮光街重建項目 料830伙住戶及90個商戶受影響
社會 10:06 2021/03/05
市建局今（5日）公布開展KC-016 土瓜灣道╱榮光街項目。地盤總面積約 6,592平方米，約560個業權受影響，受影響住戶830伙，90個商戶也受影響。市建局即日起，進行凍結人口調查。該項目將會根據法例規定，以發展計劃形式進行。市建局會按法例規定，呈交一份發展計劃草圖予城規會考慮。
地盤界線大概西北面毗連土瓜灣道，西面毗連馬頭圍道，南面毗連榮光街，東面毗連啟明街及鴻福街，及北面毗連銀漢街。
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本項目共涉約560個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。當物業收購手續完成後，市建局會為有關物業內合資格的租客，提供特惠津貼及為合資格的住宅租客提供安置安排。
項目地盤總面積約6,110平方米，屆時可建樓高29層的大廈，涉900個單位，但未定座數；另外也會改良公共空間。項目預期在2032年完成。
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記者：吳卓峰