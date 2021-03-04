【大步走】劉穎鏇拍劇跑步減磅 與羅天宇演情侶有初戀feel 娛樂 18:59 2021/03/04 分享： 熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮 ▲ 劉穎鏇稱演《大步走》時fit了很多。 TVB新劇《大步走》在今日（3月4日）舉行記招，陳山聰、姚子羚、劉穎鏇、陳自瑤、胡諾言、趙希洛等演員出席，劉穎鏇在活動中回憶當日拍攝《大步走》的點滴。 劉穎鏇表示指跑步戲時，所要跑的路程雖然其實不算長，但因為要配合多個角度拍攝，所以拍攝時來回跑了幾公里，而且當時正值夏天，所以她拍到汗流浹背，最後連妝容也懶得再補，不過她表示：「在那段時間真的fit了，整個人也很健康。」 另外，她在《大步走》與羅天宇有接吻戲，劉穎鏇解釋說︰「我們在劇中的愛情很純真，有中學時的初戀感覺。」 相關文章 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 17:25 2021/02/26 【失憶24小時】照顧女兒4個月令自己成長 譚凱琪體會母愛偉大：24小時OnCall「工作」 【失憶24小時】盼演肥松喚起大眾關懷智障人士 何遠東：不要用有色眼鏡看他們 15:44 2021/02/28 【失憶24小時】盼演肥松喚起大眾關懷智障人士 何遠東：不要用有色眼鏡看他們 【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光 廿四孝爸爸享受做煮飯佬 19:33 2021/03/02 【失憶24小時】住家男譚俊彥珍惜親子時光 廿四孝爸爸享受做煮飯佬 電視劇 TVB 劉穎鏇 香港小姐