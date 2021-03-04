【大步走】劉穎鏇拍劇跑步減磅　與羅天宇演情侶有初戀feel

▲ 劉穎鏇稱演《大步走》時fit了很多。

TVB新劇《大步走》在今日（3月4日）舉行記招，陳山聰、姚子羚、劉穎鏇、陳自瑤、胡諾言、趙希洛等演員出席，劉穎鏇在活動中回憶當日拍攝《大步走》的點滴。

劉穎鏇表示指跑步戲時，所要跑的路程雖然其實不算長，但因為要配合多個角度拍攝，所以拍攝時來回跑了幾公里，而且當時正值夏天，所以她拍到汗流浹背，最後連妝容也懶得再補，不過她表示：「在那段時間真的fit了，整個人也很健康。」

另外，她在《大步走》與羅天宇有接吻戲，劉穎鏇解釋說︰「我們在劇中的愛情很純真，有中學時的初戀感覺。」