【學生福音】小學師生簽協議晚上9時後不做功課　家長毋須核對作業壓力大減

▲ 湖南長沙一所小學的師生簽訂協議，晚上9時後不做功課。

不少小朋友因做功課感到壓力，家長在旁教孩子做功課、核對作業亦一肚氣，過程引發不少親子危機。近日湖南長沙一所小學的師生簽訂協議，晚上9時後不做功課，逢周三零功課，每日功課總量的完成時間不應多於一小時，家長亦毋須核對作業，減輕了壓力，令一眾學生開心歡呼。

晚上9時未做完功課可以不做

綜合內地傳媒報道，長沙的泰禹小學於本周一（1日）新學期開學第一天，老師與家長簽訂協議，內容包括晚上9時後停止做功課，容許每逢周三沒有功課，家長亦不需要核對子女的功課。

校方稱各科老師需預計當天功課的完成時間，再由班主任控制整體功課量，例如中文老師派發需時30分鐘完成的功課，英文及數學老師則只可提供合共不多於30分鐘的功課。校方表明︰

學生晚上9時還沒完成作業，可以不做，由家長簽字或向老師說明情況即可。

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家長欣喜︰孩子有更多空間成長

早前泰禹小學進行一項問卷調查，結果發現有近6%小一及小二學生，晚上9時後才做完功課，另有約56%中高年級學生的家長需花時間處理子女的功課，因此決定推行新方案，以減輕學生和家長的壓力。

有簽署協議的家長大讚，減少功課量讓孩子有更多空間自由成長。不過，也有家長擔心功課減少了，雖然小朋友較輕鬆，但成績下跌怎算好。泰禹小學校長認為，校方不但要減少功課量，而且希望家校合作，提升學習質素及成效。

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責任編輯：王明芳