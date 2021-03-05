【選舉制度】全國人大副委員長王晨稱須修改《基本法》附件一及二　採取措施完善香港選舉制度

▲ 全國人大會議今日（5日）開幕。（新華社）

全國人大會議今日（5日）開幕，議程第七項將審議《人大關於完善香港特區選舉制度決定》草案。全國人大常委會副委員長王晨表示，香港社會亂象表明現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，為反中亂港勢力奪取香港特區管治權的契機，需要採取必要措施完善香港選舉制度，消除制度機制的隱患和風險，確保以愛國者為主體的港人治港，確保香港特區依法施政，令一國兩制實現沿著正確方向前進。

他表示，愛國者標準是全心全意擁護香港，不損害香港的繁榮和穩定，香港自古以來是中國的領土，香港特區是中國不可分離的部分，享有高度自治權的地方行政區，又引用國家已故領導人鄧小平指出，香港要由愛國者治港，只要做到愛國者治港，中央的全面管治權才能得到有效落實。

王晨指，要調整優化選舉委員會的規模、組成和產生辦法，繼續由選舉委員會選舉產生行政長官，賦予選舉委員會選舉產生較大比例的立法會議員，直接參與與提名全部立法會議員候選人的新職能，通過選舉委員會擴大香港社會進行有序的政治參與和更加廣泛的代表性。

他又稱，中央和有關部門經綜合分析和評估後，認為有必要從國家層面修改完善香港選舉制度，主要是修改行政長官及立法會的產生辦法，考慮到保持香港特區相關制度的連繫性和穩定性，只修改《基本法》附件一及附件二，不涉及修改《基本法》正文，由中央以決定加立法的方式，分部推行。

據了解，選舉委員會亦會新增一個界別，由政協、愛國領袖組成。而立法會選舉亦會擴大組成部分，由現時70席，增至90席，惟俗稱「超級區議會」的5席區議會（第二）功能組別，則會取消，新增的25個議席，將由選委會推選產生。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋、陳子謙