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【片酬曝光】傳劉德華片酬跟內地19歲小花同價　華仔被媒體封「至抵用」演員

娛樂 11:55 2021/03/05

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熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

劉德華是票房保證。

近日台灣媒體報道，四大天王之一的劉德華片酬令人驚訝，原來入行40年的劉德華片酬，竟然比很多內地一線演員低，更獲台媒封CP值（性價比）超高的演員。

【天王爸爸】劉德華開抖音罕談愛妻朱麗倩　自爆結婚不擺酒原因出人意表

與19歲新人同酬

劉德華在華人電影圈的票房號召力毋庸置疑，與劉青雲主演的電影《拆彈專家2》上映3星期，便快衝破1,500萬票房。

劉德華在華人電影圈具號召力。（湯炳強 攝）

近日有內地電影業界人士消息指，身為超級巨星的劉德華從不亂開片酬，除非有票房利潤分成，不然他的片酬開價在2千5百萬港元左右，跟「95後四小花旦」19歲的張子楓片酬相近。

而電影《掃毒2：天地對決》，劉德華擔任監製的話，他會不拿片酬，只收取票房分紅。內地不少一線新秀演員如鄧超、黃渤、徐崢等，片酬早已超過劉德華，外收票房分紅。

兩大影帝坐陣。（幕後花絮）

金手指劉德華+梁朝偉《無間道》金鑽組合重聚　華仔偉仔18年後再鬥演技

抖音直播吸金

雖然劉德華電影片酬超值，但商業活動價錢卻是「天王價」。有傳劉德華以1億人民幣酬勞開設抖音官方帳號，開戶24小時內便吸納約2千萬名粉絲，甚至帶動抖音股價上升。

劉德華首次在抖音開直播時跟網友玩有問必答，而直播在頭12分鐘，已有1,000萬人在線觀看，至最後直播在線人數達到3,200萬，人氣相當驚人。

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華仔首次抖音直播，獲網民狂送禮物，包括嘉年華、夢幻城堡，華仔更自爆家事，解釋跟太太朱麗倩結婚時為何不擺酒。

同場加映：郭富城訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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