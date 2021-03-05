【選舉制度】劉兆佳稱人大決定　反映中央整治香港政治亂局決心

▲ 劉兆佳認為，由全國人大通過決定，改革香港選舉制度，能顯示中央主導的角色，徹底貫徹愛國者治港的體制。（資料圖片）

中央為香港選舉制度動「大手術」的方案，終於曝光。中央擬改組特首選委會和立法會議員，兩者加入新的界別，令席位大增25%和28.5%，確保愛國者穩取大多數席位手。換言之，在新制度下，1,200人特首選委會，將增至1,500人，立法會則由目前的70席，增至90席。全國人大副委員長王晨今日（5日）稱須修改《基本法》附件一及二 採取措施完善香港選舉制度。詳情即看：【下一頁】

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，由全國人大通過決定，改革香港選舉制度，能顯示中央主導的角色，徹底貫徹愛國者治港的體制，亦表明中央整治香港政治亂局的決心及意志。他認為，今次改革選舉做法，在相當程度上是維護國家安全的舉措，中央認為是理所當然，由全國人大會議表決通過，更有認受性。

劉兆佳又相信，不會由全國人大會議通過全面和具體的香港選舉體制，只會定出體制的方向和準則，再由人大常委會執行，訂立全套香港選舉制度的細節。香港基本法委員會委員陳弘毅亦說，估計可能以類似去年處理香港國家安全問題的做法，先由全國人大作原則性決定，再由特區政府處理具體安排。

港府發言人指，政治體制問題是中央事權，中央有權有責修改完善香港選舉制度，強調政府會尊重中央在政治體制完善方面的主導權，並會作出全面配合。

另外，全國政協會議昨午在北京人民大會堂開幕，主席汪洋發表政協常委會工作報告時，亦有提及香港，指今年堅定支持全面落實「愛國者治港」原則。

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記者：李淇