【靚媽辛酸】葉翠翠罕吐苦水惹人猜測家變　發文感慨遭背叛：一言難盡

▲ 葉翠翠日前指「好失望」引起網民揣測。

育有3子的前港姐冠軍葉翠翠，近年轉型做媽咪界KOL，人氣高企。身為人氣靚媽的葉翠翠亦不時在社交平台晒一家生活照，非常溫馨。但在3月1日，葉翠翠罕有公開吐苦水稱：「呢幾日好失望…好失望..失望的感覺好可怕。我為咗呢個家真係傾盡所有，毫無保留。」

網民紛紛留言安慰，並問她為何事傷心，可是葉翠翠卻不肯透露詳情，由此惹來家變揣測。

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▲ 葉翠翠指被朋友欺騙感難受。（Instagram圖片）

剖白「好失望」原因

事隔數日，葉翠翠在昨晚（3月4日）連出兩個Post，力證家庭幸福，並剖白「好失望」背後的所指是何事。

她寫道：「真係估唔到，簡單一句”好失望” 會另大家諗咁多嘢，在淡淡的湖水泛起了漣漪。其實當日係關於工作，唔明點解有人可以連奶粉錢都要呃，扮同你做朋友其實係有目的，對呢個人好失望。。唔多講了，一言難盡。」

▲ 葉翠翠指老公減肥失敗被激死。（Instagram圖片）

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投訴丈夫不減肥

另外，有一個「失望」的原因的確與老公有關，她續稱：「至於爸b 呢。。減肥失敗，半夜食雪條食薯片飲汽水，又懶唔做運動，佢話係幸福肥喎，真係想一錘打扁佢肚腩。係絕望唔係失望，搞到我啲說服力低晒，連自己老公都減唔到個大肚腩叫人哋點信我啫。講明先呀，係爸b 拒絕減肥，唔係我啲方法唔得。」

之後，她又再出另外一Post「投訴」老公：「放工返屋企就即刻食雪條，就算一日一條都冇問題，一日4條就有問題。決定今日開始練習還原靚靚拳，一拳打扁佢個肚腩，練成再教大家。」力證夫妻感情好，只在減肥路上出現「分歧」。

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轉型KOL吸金力強

葉翠翠是2005年的香港小姐冠軍，加入TVB後主要拍劇及做主持。她於2015年與建築師商人周曉東（Raymond）結婚，翌年未有再續約無綫。婚後葉翠翠四年抱三，誕下長子Jake、次子Triton，及去年2月剖腹誕下幼子。

葉翠翠婚後轉型做KOL，不時分享扮靚美容養生貼士，在媽媽界中可謂非常受歡迎。曾有指她在高峰期時每月賺過百萬，並兼任八個代言工作，吸金力強勁。

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而葉翠翠一家更居於近3千呎的紅山半島獨立屋，19年購入時市值9000萬。

豪宅層高又有私人花園，家中裝潢簡潔，以白灰色做主調，更設有不同的小朋友遊樂設施，如籃球機、吹氣泳池及巨型畫板等，令3個兒子有充足及多元化的活動空間。

同場加映：滕麗名專訪