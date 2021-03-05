【腸胃炎】3歲兒子狂喊肚痛講完「媽媽Bye Bye」即暈　送院揭急性腸胃炎致腸子破掉

▲ 3歲兒子狂喊肚痛講完「媽媽Bye Bye」即暈，送院揭急性腸胃炎致腸子破掉。

腸胃炎差點奪命！台灣一名3歲男童日前突然狂喊肚痛，並有嘔吐、臉色蒼白症狀。父母帶他去醫院期間，男童突然講了一句：「媽媽 Bye Bye」就陷入昏迷，送院後才揭發，男童原來是急性腸胃炎導致腸子破掉，險些送命。

綜合台灣媒體報道，林口長庚兒童急診科主任吳昌騰醫生在Facebook專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」分享，上個月初一名3歲男童持續1、2天出現腸胃炎症狀。父母於是帶他去診所求醫，並有服用藥物，但症狀仍未改善。

之後有一天，男童突然不斷說肚痛，並且有嘔吐及臉色蒼白症狀，爸媽見情況不對，就把兒子抱上車，開車去醫院求診。吳昌騰描述當時情形：

在爸爸車上，小孩一直說肚子痛痛，最後在跟媽媽說了一句：「媽媽Bye Bye！」後，小孩就昏了過去。

男童被送至兒科急症時昏迷不醒，經醫療團隊搶救後，發現他的腸子因為急性腸胃炎而破掉。慶幸男童經過小兒外科醫生施行手術搶救後，最終順利恢復健康。而男童媽媽亦多次向長庚醫院致謝，感激醫院對小孩的照顧。

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病毒性腸胃炎常見於較涼季節

據衞生署資料顯示，腸胃炎指腸胃（包括小腸及大腸）發炎。若腸胃炎由病毒所致，便稱為病毒性腸胃炎，較常見於天氣較涼的季節。病毒性腸胃炎可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒。

病毒性腸胃炎主要病徵是腹瀉及嘔吐，其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。患者通常在染病後1至2天便會出現病徵；視乎致病病毒類別，病徵可持續1至10天。

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責任編輯：羅嘉欣