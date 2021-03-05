【孤獨死】55歲獨居男孤獨死5年始被發現　遺體變木乃伊陳屍沙發

▲ 55歲獨居男孤獨死5年始被發現，遺體變木乃伊陳屍沙發。

西班牙度假勝地馬略卡島一名男子孤獨死5年才被發現！該當地警方報道，當局於2月22日在卡拉米略爾鎮發現一具屍體，而這具屍體陳屍沙發已長達5年，並已化成木乃伊。

據《DailyStar》報道，鄰居由於長期沒有聽到55歲的Bernat Masquida Barcelo消息，於是聯絡警方。其中一名鄰居得悉後，交出多年前屋主給她的後備鎖匙予警方，讓警方調查。

當時警方敲數次門都沒有回應，於是自行開門。甫進屋就聞到強烈的氣味，然後見到Bernat Masquida Barcelo已化成木乃伊，陳屍沙發並蓋著一條毛巾。

警方表示，Bernat Masquida Barcelo居住環境骯髒，懷疑他患有第歐根尼綜合症，（Diogenes syndrome，又稱骯髒混亂綜合症/老人污穢症候群），症狀包括嚴重自我忽視，非常骯髒的家及缺乏社交生活。

法醫暫未確定死者死亡時間及死因，不過初步判斷應該死了約5年。

鄰居得悉Bernat Masquida Barcelo死亡後均感到悲傷，指這麼多年來都沒有人發現他消失，實在可悲。

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責任編輯：羅嘉欣