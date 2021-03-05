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【緣來自咖啡2】陳少霞罕談失婚經歷　曾一無所有感茫然：那日子不易跨過

娛樂 12:32 2021/03/05

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陳少霞接受馬浚偉《緣來自咖啡2》訪問罕談曾婚姻失敗的經歷。

馬浚偉主持的節目《緣來自咖啡2》早前邀來息影多年的陳少霞任嘉賓，二人於1998年合作TVB劇《鹿鼎記》時認識，相識超過20年。在《緣來自咖啡2》節目內，陳少霞除與馬浚偉分享入行的演藝歷程外，還罕有談及早年失婚經歷，她坦言那段日子最難捱：「那階段是不知自己為何變成這樣，感覺好茫然。」

在《緣來自咖啡 2》內，馬浚偉問及陳少霞當年憑拍電影竄紅，回顧過往有否遇到最低落時，陳少霞直言有好幾次感失落。

她坦言沒修讀過演藝課程，所以參與首部電影尚可靠「打天才波」，但到了拍第二部、第三部電影時，就發現自己根本不懂演戲，內心感到害怕，漸漸情緒更出現問題，結果被不少人誤解她太高傲，批評聲音不斷。

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陳少霞獨力湊兩女

此外陳少霞人生最大的挫折是經歷離婚，在2000年，陳少霞與澳洲籍華裔富商結婚後，全面退出娛樂圈。及至2006年，陳少霞前夫生意失敗致破產，她曾傾盡儲蓄作出經濟支持，無奈二人情盡無法繼續走下去，最終於2008年離婚收場，

而前夫更在2012年因病過身，陳少霞獨力照顧兩女復出拍劇，期間她卻不幸患上甲狀腺亢奮，大女亦有糖尿病，陳少霞經濟一度拮据，一家搬入天水圍公屋居住。

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陳少霞罕談失婚經歷

訪問中陳少霞罕有地談及失婚經歷說：「離婚後，我由經濟狀況頗好變得一無所有，還要照顧兩個女兒，一度很茫然，日子真的很難過。幸好我性格樂觀，容易滿足。」

她感觸地表示，當時要獨力照顧小朋友，才明白找工作很艱難，畢竟以前甚麼都有人安排好。陳少霞透露，曾嘗試過做地產經紀，可惜不成功，後來轉行賣珠寶，倒學到很多東西。

幸她後來遇上真愛李文輝，二人於2016年結婚，她並在2019年7月11日誕下千金李書雅（Esther）。

對於未來的計劃，陳少霞表示除照顧女兒外，更希望可以讀神學，以及報讀中醫課程。

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當幸福人妻

現年44歲的陳少霞，1995年由張艾嘉發掘拍電影《哥哥的情人》出道，後來加入TVB出演《笑傲江湖》、《鹿鼎記》，及《烈火雄心》等經典劇集。

2000年，陳少霞與澳籍華裔商人閃婚息影，但丈夫生意失敗破產，並在2008年離婚。

之後陳少霞在教會認識現任丈夫李文輝，二人於2016年結婚。營商的李文輝有「法拉利之父」之稱，身家估計達8億港元。

陳少霞希望為丈夫留血脈，雖曾嘗試人工受孕，可惜屢試不果。但她無懼做「高齡產婦」，最終自然地「成功造人」。終於在2019年7月誕下女兒書雅，英文名為Esther，寓意聖潔的愛情，一家生活美滿幸福。

同場加映：滕麗名專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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