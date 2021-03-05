【重建項目】市建局啟動土瓜灣道／榮光街重建項目　住戶盼盡快獲賠償後遷出

▲ 市建局今早到重建範圍進行凍結人口調查。（程志遠攝）

市建局今（5日）公布開展KC-016 土瓜灣道╱榮光街項目，約560個業權受影響，受影響住戶830伙，90個商戶也受影響。市建局即日起，進行凍結人口調查。

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其中於榮光街／玉成街一帶唐樓，市建局今早派員上門貼出告示，通知住戶正啟動重建項目。業主劉先生5年前購入一個600餘呎單位，現在獨居。他稱舊樓失修，歡迎市建局啟動重建，盼盡快公布賠償呎價，讓他有足夠資金換樓。

租戶林太跟丈夫和9歲孫兒同住，她稱於半年前租下200餘呎套房，月租4,600元；對於市建局啟動重建，她坦言同區難找租金相宜的單位，憂未必能負擔貴租。她透露已輪候公屋3年，料仍要等多3年，盼市建局作出特別安排，安排過渡房屋或盡快上樓。

鴻福街2、4、6號及玉成街5、7號業主立案法團主席陳先生稱，大廈一梯5伙，樓高8層，約有35伙，當中約半數發展成劏房。他於單位居住50多年，估計大廈九成多業主，也希望市建局提出收購。他解釋，大廈樓齡高，到處「冧石屎」，也嚴重漏水，近年不時要強制驗樓、驗窗。他慨嘆附近鼠患嚴重，「老鼠多到離哂譜，會爬水渠走上嚟」。

重建項目的地盤界線，大概西北面毗連土瓜灣道，西面毗連馬頭圍道，南面毗連榮光街，東面毗連啟明街及鴻福街，及北面毗連銀漢街。

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記者：吳卓峰