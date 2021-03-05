【兩會2021】董建華會議結束後離開座位時跌倒　由數人扶起步行離開

▲ 全國政協副主席、前行政長官董建華離開座位時跌倒。（港台截圖）

全國人大會議今日（5日）於人民大會堂開幕，行政長官林鄭月娥亦有列席。全國人大常委會副委員長王晨作出關於《人大關於完善香港特區選舉制度決定》草案說明後，至今早10時半會議結束。全國政協副主席、前行政長官董建華離開座位時跌倒，隨即有數人扶起他，行政長官林鄭月娥亦走向董建華了解情況。董建華其後步行離開會議廳期間，扶著身旁的另一人。

董建華其後，回覆網上平台「思考香港」的查詢時說，他沒有事，只是離席時忙於與人打招呼，忘記留意腳下情況絆了一下，一切安好。

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董建華上京前曾於上月26日到香港中央圖書館展覽館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。他接種疫苗後說，打針後感覺良好，醫護人員細心，過程順利，希望接種疫苗後可控制疫情，社會回復正常。詳情即看：【下一頁】

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全國人大會議議程第七項將審議《人大關於完善香港特區選舉制度決定》草案。全國人大副委員長王晨表示，香港現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，需要採取必要措施完善香港選舉制度。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：陳子謙