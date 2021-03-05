  • 20°C
香港時間 : 2021305日 (五) 16:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2021】董建華會議結束後離開座位時跌倒　由數人扶起步行離開

社會 11:34 2021/03/05

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

全國政協副主席、前行政長官董建華離開座位時跌倒。（港台截圖）

全國人大會議今日（5日）於人民大會堂開幕，行政長官林鄭月娥亦有列席。全國人大常委會副委員長王晨作出關於《人大關於完善香港特區選舉制度決定》草案說明後，至今早10時半會議結束。全國政協副主席、前行政長官董建華離開座位時跌倒，隨即有數人扶起他，行政長官林鄭月娥亦走向董建華了解情況。董建華其後步行離開會議廳期間，扶著身旁的另一人。

董建華其後，回覆網上平台「思考香港」的查詢時說，他沒有事，只是離席時忙於與人打招呼，忘記留意腳下情況絆了一下，一切安好。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

董建華上京前曾於上月26日到香港中央圖書館展覽館社區疫苗接種中心接種科興疫苗。他接種疫苗後說，打針後感覺良好，醫護人員細心，過程順利，希望接種疫苗後可控制疫情，社會回復正常。詳情即看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

全國人大會議議程第七項將審議《人大關於完善香港特區選舉制度決定》草案。全國人大副委員長王晨表示，香港現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，需要採取必要措施完善香港選舉制度。詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

相關文章

【選舉制度】全國人大副委員長王晨稱須修改《基本法》附件一及二　採取措施完善香港選舉制度
今日 10:33
【選舉制度】全國人大副委員長王晨稱須修改《基本法》附件一及二　採取措施完善香港選舉制度
【選舉制度】劉兆佳稱人大決定　反映中央整治香港政治亂局決心
今日 11:09
【選舉制度】劉兆佳稱人大決定　反映中央整治香港政治亂局決心
消息︰立法會選舉或需再一次押後舉行
23:07 2021/03/04
消息︰立法會選舉或需再一次押後舉行
消息：北京擬增特首選委會至1500人　立法會議席增至90席
21:51 2021/03/04
消息：北京擬增特首選委會至1500人　立法會議席增至90席
人大政協兩會 選舉 林鄭月娥 董建華 人大常委

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶