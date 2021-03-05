【本地展覽】灣仔免費展覽玩盡全球互動設計　即席體驗製作專屬玩具樂趣

▲ 全新展覽「好玩日日」，帶領公眾親身去「玩」。(設計光譜提供)

由香港設計中心主辦、創意香港贊助的「設計光譜」，現正舉辦全新展覽「好玩日日」，帶領公眾親身去「玩」，以認識不同玩樂設計概念，並了解玩樂和設計互動的關係。

玩樂可以激發人們分享想法，引發創造力。是次展覽以玩樂設計為主軸，精選來自香港、日本、韓國，以至美國等地的好玩設計項目，呈現遊樂和玩物在日常生活中的價值，同時讓每位參觀者成為專業玩家，一同探索玩樂的不同層次！

▲ (設計光譜提供)

特定打卡場景

8組異想天開的遊戲互動裝置，讓玩家以感覺、想像及認知等等方式，親身體驗8種遊戲類型，並可到訪於室內打造的4個特定場景，包括以街道上的報紙檔作為背景的「影像遊樂」；模擬玩具店的櫥窗展示櫃的「物件遊樂」；沿著兩層高的環迴舞台延展的「身體遊樂」；以及帶大家到虛擬摩天大廈的戶外平台耍樂的「空間遊樂」。玩家將深入了解近百個來自世界各地的好玩設計項目，體驗遊樂及設計在形塑文化中所扮演的角色！

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參展的好玩設計項目當中有7組較大型的「不尋常」 遊樂性作品，讓人理解並學習欣賞遊樂設計在身份認同、資訊科技、環保等議題上的價值，引發大眾深思。最後，參觀者更可以在設於「玩具製作工房」的扭蛋機，扭出由Beets3d.com 贊助的3D打印物料，即席體驗製作專屬玩具的樂趣。

於3月31日至4月11日期間，由本地社會設計及研究團隊「樂在製造」製作的「敢動換歇腳遊玩場」，將在茂蘿街7號地下中庭展出，其波浪裝置內則放置了由多塊巨型木板組裝成的波浪形長凳，除了作為休息場所外，還可以當作緩跑道或遙控賽車徑；玩家更可身體力行參與設計，在分享區寫下個人看法。

是次展覽期間亦會舉辦一系列免費玩作坊及導賞團等活動，報名詳情可參閱網頁。

「好玩日日」展覽

日期：即日至4月30日

時間：10am-7pm

地點：灣仔茂蘿街7號3樓

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記者：李越樺